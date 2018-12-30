原标题：没提使馆是否迁至耶路撒冷 巴西、以色列称兄道弟

巴西当选总统雅伊尔·博索纳罗28日会晤到访的以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，宣布两国将加强合作；双方没有提及巴西是否把驻以色列大使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。

内塔尼亚胡当天抵达巴西东南部城市里约热内卢。他与博索纳罗在科帕卡巴纳海滩一座百年军事要塞中共进午餐，随后与媒体记者见面。

博索纳罗说，希望巴西和以色列加强经济和安全联系，“超越伙伴关系，我们将成为兄弟”。他定于明年3月访问以色列。

内塔尼亚胡同样谈及两国“兄弟情谊和同盟关系”，说以色列将在经济、安全、农业和水资源等方面向巴西提供帮助。

这是以色列总理首次访问南美洲国家巴西。内塔尼亚胡将出席定于明年1月1日举行的博索纳罗就职典礼。

路透社报道，部分政治分析师先前推断，博索纳罗会视内塔尼亚胡到访为最佳时机，宣布把巴西驻以大使馆迁至耶路撒冷。法新社报道，内塔尼亚胡在飞往巴西的飞机上告诉媒体记者，他一定会在与博索纳罗初次会面时提起迁馆议题。

只是，博索纳罗和内塔尼亚胡没有在28日记者会上提及迁馆。

耶路撒冷地位是阻碍巴勒斯坦与以色列和平谈判的主要难题之一。以色列1967年在第三次中东战争中占领东耶路撒冷，单方面宣布整个耶路撒冷为“永久、不可分割的首都”。巴方要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对整个耶路撒冷拥有主权。

路透社解读，博索纳罗就迁馆事宜承受内外压力。阿拉伯国家联盟本月致信博索纳罗，说迁馆将有损巴西与阿拉伯国家的关系。同时，巴西肉制品出口企业施压博索纳罗。那些企业担忧，一旦巴西外交政策激怒阿拉伯国家，巴西对中东肉禽产品出口贸易会陷入困境。

巴西是全球主要肉制品出口国。法新社报道，巴西每年出口牛肉制品50亿美元，进入17个阿拉伯国家市场的牛肉制品相当于牛肉出口总额20%。

就与以色列的关系，博索纳罗上月底与美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿会面时磋商。路透社援引美国国务院一名高级官员28日的话报道，美国政府期待巴西最终作出迁馆决定。

美国总统唐纳德·特朗普去年12月宣布承认耶路撒冷为以色列首都，今年5月把驻以使馆迁至耶路撒冷，招致国际社会反对。（王逸君）（新华社专特稿）

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