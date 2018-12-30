原标题：俄英外交官将逐步“归位” 英方否认关系全面恢复

俄罗斯驻英国大使馆28日说，俄罗斯与英国已经达成总体一致，双方将从明年1月起逐步恢复因俄前情报人员中毒事件而驱逐以至减少的使馆人员数量。不过，英国晚些时候否认双方外交关系将全面恢复。

俄罗斯塔斯社报道，俄驻英大使亚历山大·雅科文科说：“我们达成大体协议，将从（明年）1月的某个时候开始恢复在莫斯科和伦敦的外交人员数量。”

“我不确定是否所有外交官都能返岗，”雅科文科说，“但至少半数人员能够归位。”

今年3月，俄前情报人员谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿在英国威尔特郡索尔兹伯里市街头一张长椅上昏迷不醒。英国警方认定这对父女遭神经毒剂袭击。英国政府称，俄罗斯“极有可能”相关；俄方予以否认。英国同月14日驱逐23名俄方外交人员，俄方随后驱逐同等数量英方人员。英国以外，西方多国配合行动，驱逐俄外交官；俄罗斯则报以对等行动。

就雅科文科28日所述，俄罗斯驻英国使馆发言人予以证实。

俄罗斯“卫星”通讯社援引这名发言人的话报道，俄方和英方外交人员12月早些时候已经收到双方互发的签证，这是双方自今年3月以来首次相互发放外交签证。

这名发言人说，俄英依据对等原则互签签证，“这意味着在23名俄罗斯外交官遭驱逐以及23名英国外交官遭驱逐造成伤害之后，所有工作人员中的一部分将得以归位”。

当时，英国外交部否认英俄外交关系将全面恢复。

俄罗斯“卫星”通讯社援引英国外交部发言人的话报道：“我们认为，重新签发签证是朝着正确方向迈出的一步，但要说外交使团工作全面恢复为时过早，这点（俄罗斯驻英国）大使已经明确。”（陈立希）（新华社专特稿）

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