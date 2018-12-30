原标题：德军火出口总额连续第三年下降 暂停出口沙特武器

德国经济部数据显示，德国2018年武器装备出口总额相较2017年大幅下滑，自2015年高位后连降三年。

德新社29日援引经济部数据报道，截至本月13日，德国批准的武器装备出口总额46.8亿欧元（约合368亿元人民币）与2017年全年62.4亿欧元（490亿元人民币）相比大幅下滑。

就2018年金额看，作为欧洲最大经济体，德国军火出口自2015年达到峰值78.6亿欧元（618亿元人民币）以来连续第三年下降。

2018年，德国武器装备排名前四的买家分别为阿尔及利亚、美国、澳大利亚和沙特阿拉伯，出口额分别为8.02亿欧元（63亿元人民币）、5.06亿欧元（40亿元人民币）、4.32亿欧元（34亿元人民币）和4.16亿欧元（33亿元人民币）。

受沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉在沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆遇害事件影响，德国11月暂停对沙特军火出口。先前，因为沙特主导的多国联军介入也门战事，引发对平民伤亡的关切，德国对沙特军售遭遇舆论压力。

德国限制对沙特军火出口赢得部分批评者认可，同时遭致武器装备制造商抨击，后者威胁要求政府赔偿。

德国国防和安保产业协会常务董事汉斯·克里斯托夫·阿茨波丁说，武器装备行业不应为“政治问题”承担责任。

阿茨波丁告诉德新社记者：“这样的局面下要求赔偿可以想象。”（陈立希）（新华社专特稿）

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