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英内政大臣贾维德：英国跨海峡非法移民猛增

2018年12月30日08:32  来源：新华网
 
原标题：英内政大臣贾维德：英国跨海峡非法移民猛增

　　英国内政大臣赛义德·贾维德警告，越来越多非法移民从法国搭乘小艇试图穿越英吉利海峡入境，应被视为“重大事件”加以应对。

　　过去三天，英国在英吉利海峡拦截将近70人。内政部28日在一份声明中说，贾维德坚持要求内政部把这一情况视为“重大事件”，“每天更新”情况并通报。他希望确保采取一切可能措施，阻止非法移民冒险穿越英吉利海峡。

　　按照内政部的说法，英吉利海峡冬季浪大，试图搭乘小艇穿越这一商业运输航道“终究会出人命”，“只不过是时间问题”。

　　贾维德已经召集边防部队、入境执法局和国家反犯罪局官员开会，寻求本周末与法国方面磋商，联手应对非法移民猛增状况。

　　英国与法国隔英吉利海峡相望。内政部说，贾维德已经要求边防官员考虑增派巡逻船。

　　英国议会东南海岸多佛尔选区议员查理·埃尔菲克呼吁政府提供更多资金，应对穿越英吉利海峡的非法移民。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：刘洁妍、常红)
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