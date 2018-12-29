中国改革开放为世界提供了一个双重转型快速增长的典范

人民网讯 12月28日，由中国社会科学出版社主办的“改革开放与中国经济学发展研讨会暨《中国经济学40年》出版座谈会”在北京举行，会议由中国社会科学出版社总编辑魏长宝主持。

自改革开放以来，我国经济的快速增长，社会的超常进步，既为中国经济理论研究提供了极其肥沃的土壤，又为中国经济理论对改革开放和社会主义现代化建设伟大实践的积极作用提供了广阔的天地。《中国经济学40年》对中国改革开放40年来中国经济理论探索和创新进行系统归纳，系统地阐述了改革开放以来各个重要时期中国经济理论的理论突破与创新，并展望中国经济学的发展前景。该书内容涵盖了社会主义市场经济论、社会主义初级阶段理论、社会主义基本经济制度理论、企业理论、现代市场体系、价格改革、产业结构与产业组织、宏观经济管理理论、财税理论、金融理论、收入分配、经济发展观、三农、区域经济学、自然资源经济学、经济增长方式转变、对外开放、中国特色社会主义政治经济学。

改革开放40年来，在中国特色社会主义经济理论的探索、发展和创新的过程中，中国的经济研究工作者牢牢把握住了四个要领：一是坚持马克思主义基本原理，以发展的、中国化的马克思主义指导经济理论研究；二是热情投入和紧密联系中国改革开放与社会主义现代化建设的伟大实践，立足国情，立足当代，围绕经济发展这一中心，服务大局，以深入研究重大现实问题为主攻方向，在新的探索中积极推进理论突破、实践和创新；三是结合中国国情，吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果；四是为世界增加新道路选择和中国发展的智慧。

从中国改革开放40年的中国经济学发展历程看，中国经济学理论逐步与国际接轨，国际规范经济研究的方法不断推动中国经济理论研究和教育融入全球化，中国经济学理论包括学术思维范式，概念体系、学科分工、方法论更新和政策逻辑全面转型，有力地推动了中国的经济建设和经济学自身的发展。以中国为对象和中国籍作者发表的研究成果呈现了指数化增长，为国际经济学界增添了中国经济理论的智慧。

中国改革开放为世界提供了一个发展和体制双重转型的快速增长的典范。中国的改革、发展和开放的实践，离不开理论的归纳、总结和提炼。改革由理论上的重大创新和观念突破开启。而大量的理论创新都离不开中国经济实践活动和政治智慧，理论的演进是知与行的统一和互动过程。中国的经济研究工作者和实践者，在探索中国特色社会主义道路中，以开放的心态吸纳了人类发展进步过程中的精华，服务于中国的改革和发展，在理论和实践上不断互动改进，在思想上不断创新，为世界增添了中国模式和中国智慧。

(责编：赵芮(实习生)、常红)