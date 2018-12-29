林俊杰《圣所2.0》巡演在大麦网开启预售

人民网讯 林俊杰《圣所2.0》巡演前5站已确定落户杭州、黄石、苏州、郑州、厦门。据来自大麦网的消息，目前，杭州、苏州、郑州三站已完成预售，黄石和厦门站也将于近日在官方指定票务平台大麦网开启预售。

大麦网相关负责人表示，此次大麦网作为官方指定票务平台，携手林俊杰及其经纪公司开启“2019林俊杰《圣所2.0》世界巡回演唱会”，大麦网不仅将从内容宣发、票务营销、用户触达、现场服务等多个方面全链路赋能艺人巡演，还将积极联动经纪公司合力出击，严堵黄牛净化行业风气。

据介绍，大麦网官方正规渠道购票包括：大麦网网站、客户端、微信小程序，以及支付宝、淘票票、天猫、飞猪等阿里生态内官方渠道。

作为中国现场娱乐行业领先的综合服务商，大麦网业务覆盖演唱会、话剧、音乐剧、体育赛事、曲苑杂坛、亲子、游展等多个领域。

大麦网成立于2004年，2017年被阿里全资收购，融入阿里大文娱，是目前大文娱布局中唯一一个现场娱乐版块，也是阿里大文娱唯一一个市占率超70%的业务群，其整合输出和全链路服务能力受到业内高度认可。

业内人士分析称，借助流量入口和智能化宣发赋能艺人“进阶”，打造爆款演出，将会是未来文娱市场争抢的新高地。

据悉，林俊杰《圣所2.0》巡演杭州站在预售营销阶段，大麦网引入了天猫国际、优酷、淘票票、虾米音乐、UC、高德、阿里影业、阿里云、钉钉等阿里系核心曝光资源，项目上架5小时登记预购量就达到了10万。预售当日，支付宝和淘票票，两大核心流量入口同时为大麦网开启，定向精准输出深度用户。

行业人士表示，大麦网牵手林俊杰巡演是在商业场景上的一次试水，未来这种商业合作模式或将成为新常态。

(责编：杨牧、刘洁妍)