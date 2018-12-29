俄媒盘点2018影响世界的关键事件

人民网讯 今日俄罗斯电视台网站报道，2018年世界政治格局发生了一些巨大变化，该网站盘点了今年对国际政治有重大影响的事件。

过去的一年，世界更加动荡，中东酝酿着一场冲突，欧洲国家领导人也在更换。好的一点是朝鲜半岛并未发生战争。

俄罗斯公布新型武器

俄罗斯今年向北约成员国释放出明确的“勿扰”信号。普京在今年3月的演讲中公布了几种武器，意在确保俄罗斯核威慑在短时期内不会被消解。“投入大量资金到并不会使用的武器”背后的想法很简单: 任何西方国家都不应该有会赢得对俄罗斯全面战争的想法。然而，普京的态度在西方却遭到了对俄罗斯的愤怒和怀疑。

美俄核条约终止

美国宣布将退出中导条约，加剧了俄罗斯对北约军事侵占的担忧。在美俄三项核协议中，“反弹道导弹条约”已被小布什废除。中程核力量似乎会在明年跟进。美国也在计划退出《削减战略武器条约》。新一轮军备竞赛趋势下，俄罗斯会使其核武器无懈可击。

泄密事件

西方已经将俄罗斯作为一切坏事背后的秘密策划者。比如大规模抗议者袭击了法国？俄罗斯绝对是幕后黑手！

俄罗斯今年最糟糕的事来自英国，据伦敦称，英国的一对俄罗斯特工试图用带有神经毒药的一件衣服进行暗杀，但没能成功。俄罗斯和英国的外交关系受到了严重影响。

朝鲜半岛的奥林匹克休战

2017年，世界正准备在朝鲜半岛发动一场新的战争，这可能在几天内就造成数万人伤亡，并可能在二战后首次使用核武器。但这并没有发生。

相反，韩国举办了冬奥会，朝鲜代表团出战了奥运会，并向世界致意。特朗普会见了金正恩，金正恩会见了文在寅，危机得以避免。不过，专家表示这只是一个推迟，因为该地区冲突的基础依然存在。韩国和朝鲜只是在等待一个可以公开讨论分歧的时机，而不会仓促冒险。

美国镇压伊朗

美国的好战从朝鲜转移到了伊朗。白宫新政府退出了与伊朗的核协议。在其他签署国争先恐后为此事努力时，美国重新实施了之前根据条款解除的经济制裁。当欧洲各国政府向他们的企业保证伊朗市场正常的时候，美国用各种武器成功地将他们吓跑了。

特朗普的战争

特朗普还未例行每个总统至少发动一场新战争的传统。他似乎更愿意发展国际贸易。美国全年都在与中国就关税问题针锋相对。贸易战并不像美国总统在推特上曾宣称的那样容易获胜。不过他与墨西哥和加拿大达成的新贸易协议是可以吹嘘的成绩。

英国脱欧的焦虑

在大西洋彼岸，英国今年试图从欧盟获得有利的脱欧条件，但欧盟方更快、更聪明。无协议脱欧的可能性似乎更大。政府向公众保证不会让英国陷入噩梦中，一直在是否脱欧两派之间跌跌撞撞。

默克尔宣布不再连任

去年，德国默克尔获得了她的第四任总理任期。然而，这场胜利太难了。2013年没有赢得一个席位的右翼政党一跃成为联邦议院中的第三大政党，并在德国所有州取得了支持进展。他们力量的激增在很大程度上源于默克尔决定接收难民，2015年几十万难民来到了欧洲。因此，今年夏天在经历了严重的政治危机后，默克尔宣布，本届任期将是她的最后一个任期，她将于2021年卸任，成为德国任期最长的三位总理之一。

马克龙争夺欧盟领导地位，法国发生“黄背心”运动

由于德国忙于处理国内问题，马克龙领导下的法国开始顶替德国在世界的空缺。法国成为公开反对特朗普民族主义和倡导欧洲一体化的主要声音。但这一切可能会因为马克龙在国内支持率不断下降而受到影响。反马克龙的情绪在年底爆发，即“黄背心”抗议活动，一开始是针对燃料价格上涨，后来发展成针对马克龙的暴力骚乱。马克龙似乎只有让步和在警方保护下才能幸免于难。

这些事会给2019年带来什么影响呢？正如美国总统特朗普喜欢说的那样：让我们走着瞧吧。（赵艳）

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