关注青年力量！新兴市场30国青年论坛在京举行

人民网北京12月29日电 （何卓彦） 12月28日，首届新兴市场30国青年论坛（Y30）在北京举行。此次论坛由北京师范大学新兴市场研究院牵头，北京师范大学一带一路学院执行院长胡必亮教授主持。

新兴市场30国青年论坛现场 何卓彦摄

来自阿根廷、巴西、智利等12个国家的青年代表对测算新兴市场国家的指标体系发表了看法并介绍了所代表的新兴市场国家，包括发展的成果、面临的挑战、未来的展望等内容。来自全球40多个国家和地区的青年学生共同参与了讨论。

指标公正客观，有望国际认可

北京师范大学新兴市场研究院资料显示，“新兴市场”（Emerging Markets）概念，由曾任世界银行经济学家的安东尼·范·阿格塔米于1981年首先提出，用以概括发展中国家中发展得较好的那部分国家的基本特征，旨在引导国际资本对这些具有投资潜力的发展中国家进行资本投资。

由于在西方话语体系中，“新兴市场”的基本概念以及内涵、外延等都比较模糊，北京师范大学新兴市场研究院在2018年12月15日发布了30个新兴市场国家（E30）这一研究成果。

北京师范大学一带一路学院执行院长胡必亮 何卓彦摄

胡必亮强调了研究成果的科学性、客观性与公正性。“我们在经济学的基础上，从国家规模、制度环境、经济增速、结构转型和发展动力五个方面、十个指标出发进行了拓展，对世界上目前有比较完整数据的183个国家中遴选出了符合所有条件的国家，形成了30个新兴市场国家的指标。”

他同时谈到：“新兴市场30国的标准是以经济学为基础，不掺杂任何主观意愿。有信心这个指标能逐渐被世界所接受。”

助力“一带一路”，增强国际合作

在论坛总结以及会后接受人民网的采访中，胡必亮多次提到国际间合作与交流。这也是他召集青年学生参加此次论坛的原因。“如何思考相互间的合作，对年青人来讲是极其重要的事情。”

胡必亮在会后对到场的青年学生谈到，“这也是中国‘一带一路’的原则。我们的最终目标是‘人类命运共同体’，没有国家会受到任何的歧视政策。同时我们也强调国际间的交流合作与共同治理，这个世界属于每一个人。”

加纳青年代表萨穆埃尔·科尔萨 何卓彦摄

针对国际合作，来自加纳的青年代表萨穆埃尔·科尔萨（Samuel Korsah）说：“30个新兴市场国家指标对我们发展中国家而言是一个极好的平台。通过这个平台我们能更好地推广自己的国家，吸引更多的投资机会，增强国家经济实力，同时也拓展了我们与中国的国际合作。”

尼日利亚留学生奥古杜·哈里森 何卓彦摄

来自尼日利亚的留学生奥古杜·哈里森（Ogudu Harrison）也对此表示赞同：“此次论坛能给所有的发展中国家提供一个交流与分享的平台。” 他认为更多类似“Y30”这样的论坛的开展能帮助常年处于恐怖主义和社会贫穷的阴影之下的尼日利亚走出困境，实现经济稳定。

关注青年力量，重视未来发展

作为本次论坛的主力，青年学子的力量一直是胡必亮所强调的。他指出：“如今社会贫困、逆全球化、单边主义、保护主义以及恐怖主义一直是全世界亟待解决的难题。青年人是未来的力量，他们是未来国家的领导者。受制于现今各种因素无法解决的问题，就应该交给年青人解决。”

加纳青年留学生安德鲁·卡拉腾 何卓彦摄

来自加纳的留学生安德鲁·卡拉腾（Andrew Koranteng）对此表达了自己的观点：“年青人就是未来。我们终有一日会坐在决策者的位置。这次论坛对我们来说是一次学习的机会，学习如何与不同的经济体间进行交流与合作。”

“新兴市场30国”的总人口占全球近三分之二、国土面积占近二分之一、经济总量占三分之一。而“新兴市场30国”的青年人是未来这一新国际平台发展的主要驱动力。加强这些国家青年之间的交流与合作，将为促进共建“一带一路”未来发展以及推进南南合作提供源源不断强有力的重要支撑。

(责编：张进 (实习生)、贾文婷)