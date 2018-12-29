日本新年假期现返乡出游人潮 大雪搅局影响交通

据“中央社”报道，日本从12月29日开始新年放假，东京都内陆空主要交通涌现大量返乡或出游人潮，国内航班几乎班班客满，新干线也一位难求。但受到大雪影响，部分陆上交通延误，空中航班被迫取消。

据报道，日本各主要航空公司表示，国内线29日从羽田机场前往各主要城市的航班，几乎班班客满。不过，受大雪影响，全日空航空公司往返羽田机场与北海道、东北等地部分航班被迫取消，日本航空公司往返大阪机场与青森、新潟部分航班同样受大雪影响取消。

羽田机场国内航线航站楼出现许多携家带口、带着大包小包行李的民众。在大阪的关西机场，则有不少民众等着出国游玩，仅29日，预计就有4万多人出国，创单日新高。

关西机场公司表示，21日起到明年1月3日的14天，从关西机场出国人潮上看52.5万人，平均每天出国人数相较去年同期增加8%以上。

陆上交通部分，东京车站的东海道新干线月台上也挤满返乡或出游人潮，民众大排长龙等待列车进站。

日本铁路(JR)各公司表示，29日新干线返乡人潮拥挤，在自由席车厢的乘车率最高到200%，部分列车乘车率也都超过100%。

所谓的乘车率相当于拥挤率，是用搭乘人数除以乘载能力。一般来说，以新干线为例，如果座位全部坐满就是100%乘车率；以一般电车来说，则是指座位坐满、站立的人可抓吊环及柱子，就是100%乘车率。

当乘车率到达150%，大概是站立着的乘客肩碰肩，但仍可以轻松读报的程度。200%乘车率则是站立的乘客身体碰触已有相当的压迫感，但仍勉强可以看杂志。东京都首都圈上下班时的电车乘车率，通常在150%到200%之间。

在高速公路部分，日本道路交通情报中心表示，29日离开东京的车潮在部分路段最多回堵20公里，而某些拥堵路段恐怕会一直堵到晚间。

(责编：张进 (实习生)、杨牧)