美国中西部暴风雪导致机场公路封闭

席卷美国中西部的暴风雪从26日一直持续至28日，截至目前已导致1人死亡，数千架次航班取消或延误，多条高速公路封闭。

来自美国国家气象局的消息说，自冬季风暴“埃博妮”24日登陆西海岸加利福尼亚州后，一路向东挺进并不断加强，给美国中西部地区带来暴风雪和剧烈降温，部分地区降雪超过28厘米。

美国中西部的堪萨斯州、新墨西哥州、明尼苏达州、内华达州、北达科他州等地多处机场封闭，航班取消或延误，多条州际高速公路封闭。

据报道，27日，堪萨斯州发生一起因暴风雪造成的交通事故，导致一名摩托车驾驶者死亡，发生事故的高速公路随即封闭。堪萨斯州州长科利尔26日已宣布该州进入紧急状态。

在新墨西哥州，多个城市政府机构因暴风雪被迫放假，大雪还造成大面积停电和交通瘫痪。

除暴风雪外，冬季风暴还造成美国南部密西西比州、路易斯安那州、南卡罗来纳州等地暴雨成灾，一些地区已经发出洪水预警。（记者 高路）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)