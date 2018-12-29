叙军宣布收复曼比季 土总统称之为“心理战”

综合消息：叙利亚军方当地时间28日宣布叙政府军已收复曼比季地区。土耳其总统埃尔多安就此评论称，叙军宣布收复曼比季的消息是在打“心理战”，目前曼比季局势仍旧不明。

据叙利亚萨那通讯社及叙利亚国家电视台报道，叙利亚总参谋部当地时间28日宣布，基于叙利亚武装力量所肩负的责任，为响应曼比季居民的呼吁，叙军在叙库尔德武装撤出后进入曼比季并在该城升起了叙利亚国旗。报道称，叙库尔德武装“人民保护部队”当天早些时候呼吁叙利亚政府恢复对曼比季的控制并保护此地区不受土耳其侵略。

据土耳其阿纳多卢通讯社报道，埃尔多安当天对此做出了评论。埃尔多安称，他已听取了情报部门的汇报，得知叙利亚在曼比季升起了国旗，但“这是心理战，曼比季情况仍旧不明。”埃尔多安还说，土方的目标是要给叙利亚库尔德武装“人民保护部队”一个教训，土军目前仍在土叙边境地区继续备战。他还表示，土耳其反对分裂叙利亚，各方的目标是肃清叙利亚境内的恐怖分子，他还将就此同俄罗斯方面进行沟通。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫28日表态称，叙利亚政府重新控制库尔德地区并扩大自己的控制范围是积极的态势。

曼比季位于叙利亚北部阿勒颇省，靠近土耳其边境，大部分由美国支持的叙利亚库尔德武装“叙利亚民主军”控制。土方指认“人民保护部队”是土耳其反政府组织“库尔德工人党”的叙利亚分支，属于“恐怖组织”。美军则一直经由库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”密切合作，打击极端组织“伊斯兰国”。土方多次要求美国清除曼比季地区的库尔德武装。

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