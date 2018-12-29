埃及大巴金字塔附近遭炸弹袭击已致4人死亡

开罗消息：当地时间28日，一辆载有外国游客的大巴在埃及著名旅游景点吉萨金字塔附近遭路边炸弹袭击，埃及官方通报最新伤亡数字称，爆炸已造成3名越南游客和1名埃及公民丧生，另有十余人受伤。

据中东社消息，埃及官方最新发布的声明称，爆炸发生在当地时间18时15分左右，事发时，大巴上载有14名越南游客以及司机和导游。爆炸造成11名游客和客车司机受伤，3名越南游客和一名埃及导游死亡。埃及医疗部门的消息称，伤者已经被送往附近医院接受治疗，其中有4人出现骨折，其他人皆为轻伤。

事发后，埃及安全部队已抵达现场并展开调查。安全部队消息人士称，爆炸装置很可能是遥控激活的。

另据埃及“金字塔在线”网站消息，事发后，埃及总理马德布利前往医院看望伤员，并指示为该事件受伤者提供必要的医疗援助。马德布利称，他将亲自对该事件的处理情况进行监督。马德布利同时强调，埃及的旅游路线在埃及内政部的守卫下是高度安全的，但该辆遭遇袭击的大巴偏离了安全守卫的旅游路线。

目前尚无任何组织或个人宣称制造了这起袭击事件。

据了解，埃及此前也曾发生过导致外国游客伤亡的爆炸袭击。2017年7月，埃及红海海滨城市胡尔加达一度假村曾发生游客遇袭事件，造成2名乌克兰籍游客死亡、4名外籍游客受伤。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)