美国医生成功用中国医疗产品为患者“补心”

经美国监管部门的特别许可，美国医生28日第一次利用中国心脏瓣膜植入系统，成功为一名美国患者实施微创心脏瓣膜植入手术。

这项手术在美国辛辛那提基督医院实施，手术对象是一名主动脉瓣重度返流患者。该院心脏介入科主任迪恩·克瑞安克斯教授操刀，将中国心脏瓣膜植入产品“J-Valve介入人工生物心脏瓣膜”，经血管准确植入患者的主动脉瓣处。

克瑞安克斯说，这名患者无法用其他产品救治。手术的成功，为众多此前无法治疗的心脏瓣膜病变患者打开了新的大门。

J-Valve发明人、苏州杰成医疗科技有限公司董事长张极表示，本次手术获得美国食品和药物管理局批准，通过人道主义援助使用许可实施。

主动脉瓣膜是心脏血液循环的“大门”，一旦瓣膜狭窄或闭合不全，心脏就会出现动力不足或衰竭。

传统的心脏瓣膜置换方式需要进行开胸手术，手术时长数小时。而J-Valve用微创置换技术取代开胸，依靠系统自身柔性连接的定位翼完成手术，克服了其他介入心脏瓣膜的缺点，扩大了该技术的适用范围，同时手术时长大幅缩短，降低了手术风险，提高了患者存活率。

据张极介绍，经导管植入瓣膜可分为经心尖和经血管两种。经心尖J-Valve产品已于2017年在中国获批上市，目前已救治约500名患者。经血管植入J-Valve产品目前处于临床试验阶段。（记者 周舟）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)