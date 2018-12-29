印度内阁批准计划 2020年将进行首项载人太空任务

据“中央社”报道，印度电子信息技术部长普拉萨透露，印度内阁会议28日批准载人在太空停留7天的“加冈扬”(Gaganyaan)计划，这是印度首项载人太空任务。

据报道，这项计划预计以印度太空研究组织(ISRO)自行开发的“加冈扬”轨道宇宙飞船，将3名航天员以同步轨道卫星运载火箭3号(GSLV Mk III)，运送到距离地表400公里的太空轨道。

这是印度首次的载人太空任务，也是印度进军太空的关键计划。普拉萨表示，这项计划将耗资1000亿卢比。印度总理莫迪在今年8月15日的演说中，宣布“加冈扬”计划，并指这项太空任务将在2020年进行。

“加冈扬”宇宙飞船是印度太空研究组织自行研发，重达3.7吨，可运载3名航天员在太空轨道运行7天后再返回地球，宇宙飞船配备维生系统和环境控制系统，及紧急任务中止与逃生系统。

但由于印度尚无送人上太空的经验，据报道，印度已与俄罗斯和法国达成协议，提供技术协助推动这项太空计划。

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