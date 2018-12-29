世界各国养老新趋势  中国将社保征缴划给税务

根据联合国定义，当一个国家或地区65岁以上老年人口数量占总人口比例超过7%时，就意味着这个国家或地区进入了“老龄化社会”；比例超过14%就进入“老龄社会”；比例达20%则进入“超老龄社会”。在人口老龄化日渐严峻的今天，如何做到让老年人老有所依、安度晚年，是世界各国共同面临的难题。

英国更多发展社区养老“如同在家养老”

英国是较早进入老龄化的国家之一，老龄化问题较为严峻。根据英国国家统计局2017年7月发布的数据，英国65岁以上的老年人占总人口比例为18%，85岁以上的老人占2.4%；预计到2046年，英国65岁以上的老人占比将达到24.7%。同时，英国人的预期寿命也在不断增加。预计到2036年，女性的预期寿命将达86.6岁，男性达83.7岁。

社区养老是目前英国大多数老人选择的养老方式，这体现出英国人“在家养老”或是尽可能地“如同在家养老”的理念。按照英国有关社区照顾的法令，几乎所有的社区都配备相关的辅助设施、提供面向老年人的服务和帮扶政策。在社区网站上可以查阅到各种养老需求所对应的服务。

如今，英国社区养老已经形成了一套较为完整的体系，与建设养老院、将老人集中起来看护相比，“去机构化”的社区养老可以更好地调动民间资源，展现养老服务的灵活性，也能够让老人最大程度地融入家庭和社区，尽可能让老人能够在自己熟悉的环境中安度晚年。社区服务部门受政府监督，机构的资质、服务的水平以及从业人员的资格等都定期受到核查。老人可根据自身需求和自理能力，选择老年人活动中心、日托所、护理机构等，服务内容涵盖照顾生活起居、陪同购物就医、心理支持等方面。

日本为老人开展众多“定制服务”

近年来，日本老龄化程度不断加深。最新数据显示，日本65岁以上的老年人口数量已达到3557万，占总人口比例的28.1%，预计到2055年这一比例将上升至38%。随着“超老龄社会”的到来，老年人成为日本企业重点关注的目标。提供更加适合老年人的商品和服务，既能够便利老年人的生活，也能推动消费支出的增长，为日本企业和经济注入新的活力。

在出行服务方面，日本群马县渋川市社会福祉协会今年3月推出一项面向75岁以上老年人的拼车购物政策。老年人前往两公里以内的超市，只需支付500日元（100日元约合6.12元人民币）的往返路费。超过两公里后，距离每增加500米，需要加付100日元。这项服务受到当地老年人的普遍好评——“出租车司机帮忙把东西拎到家门口，购买较重的物品也不用担心了。”渋川市社会福祉协会计划在未来3年把该服务推广到全市范围，进一步增加参与店铺的数目。

老年人各种日常需求，也启发企业开展众多“定制服务”。近年来，科学技术的发展方便了人们的生活，但也让不少老年人感到困惑。为帮助老年人融入智能社会，日本三大电信运营商之一的都科摩公司专门开设了面向老年人的“智能手机教室”，手把手教授老年人使用智能手机。此外，为让老年人能更好地理解家电功能，日本一家企业在销售面向老年人的产品时，特意招聘60岁以上的人群作为工作人员。

日本多家化妆品公司均推出了面向老年人的化妆品。这些企业走进养老院，为老年人定制化妆，给他们带来美的享受和愉悦的心情。

在饮食方面，日本明治屋食品连锁店近年来不断推出质地松软美味的食品，让牙齿脱落的老年人也能吃到色香味俱全的美食。据日本矢野经济研究所的调查，2017年日本针对老年人的加工食品的市场规模已经达到了668亿日元，未来这一市场规模还将不断扩大。

韩国给老人提供更多就业机会

截至2017年底，韩国总人口为5142万人，其中韩国65岁及以上人口占总人口的14.2%，这标志着韩国正式进入“老龄社会”。

据韩联社报道，韩国目前65周岁及以上人口达711.5万人，占总人口的14.2%；100岁及以上人口为3908人，较上年增长12.1%。韩国于2000年进入“老龄化社会”后，仅时隔17年便进入“老龄社会”。分析认为，韩国从“老龄化社会”到“老龄社会”的转换速度为全球最高水平。据推算，韩国大约在2026年步入“超老龄社会”。预计到2050年，韩国的老龄人口所占比重将位列世界第二。随着韩国史无前例的超高速老龄化进程的加快，过去数十年间促进经济增长的“人口红利”消失将成为韩国经济最大的风险因素。

韩国国立首尔大学国际研究院副教授宋吉永（Jiyeoun Song）说，目前韩国的老龄化速度超过日本。“世界上大多数老龄化国家的老龄化速度是15%，韩国只花了7年的时间，老龄化速度就从7%上升到了14%。我们预计，韩国将会在2026年进入超老龄化的社会，也就是说人口中大部分都是65岁以上的老人。”

与中国目前的情况类似，韩国主要依赖“家庭养老”，但随着时间的推移，很多韩国老人开始独自居住。这种独居带来的最直接问题是缺乏照料。未来，住在农村地区的老人要比城市老人“幸福”。他们可以很容易地与身边社区连接，有街坊邻里可以互相照顾；但一个城市老人，公寓居民间感情大都比较冷默，“大家互不相识，关键的时候都帮不上忙。”

宋吉永介绍，韩国政府目前出台了两条算得上比较创新的解决方案——一是给老人提供更多就业机会；二是政府借款给老人，老人抵押房产，“老人要用钱，可以问政府借。去世后，政府可以收回他的房屋。”

德国：接受移民以补充劳动力空缺

部分德国媒体表示，德国从20年前就注意到了老龄化的问题。目前，德国已决定到2020年延长退休年龄至67岁，并且希望通过接收移民来填补劳动力空缺。就现在来看，德国政府养老金的支出正面临很大挑战，所以未来养老金水平将势必下降。

在德国，法定公共养老保险是主体，企业养老保险和私人养老保险是补充。数据显示，到2040年，德国领取养老金与缴纳养老保险的人数之比将从53比100升至73比100。为此，德国政府正试图扩大企业养老保险和私人养老保险在整个保险体系中的占比。

美国：亲属照顾老人 政府为其付费

专家分析，美国进入人口老龄化的时间较长，发展过程较慢，客观上为美国社会应对人口老龄化提供了足够的时间。美国在应对人口老龄化方面作了很多有益探索，积累了丰富的经验。美国拥有发达的养老保险制度。早在1935年，美国国会通过了《社会保障法》。经过大半个世纪的发展，其养老保险制度已经相当完善。据美国社会保障署的数据，美国参加退休养老保险的人数约占全部在业人员的96%，意味着几乎所有的社会劳动者都已纳入保险范围。

“我们现在要求社区养老机构提供以用户为中心的护理。”美国圣路易斯市老龄化研究中心的爱德华·劳勒教授说，这种护理，过去通常会外包给社会工作机构，但现在的新方案是，要求家庭成员或者配偶来照顾老人，然后适当给予这些人一些奖励。

“在一些州，这个支付的报酬是每个小时约11～15美元。如果这种照顾技术含量很高、很费力、具有挑战性，那每个小时的报酬可能会更高。”爱德华·劳勒说，这个方案目前在美国的很多州都已经付诸实践，效果尚可。

除了政府购买家庭成员养老照护服务外，还有一些私营保险公司也在参与相关产品的设计。他们从一个人年轻时开始向他出售保险产品，到了他老年需要照护时，会按需拨付“购买服务”的费用。“政府对于家庭成员看护老人的观念改变，不是‘一句话的事儿’，而是要付出实际行动，要给这些家庭成员鼓励、现金报酬。”爱德华·劳勒说，大多数美国人并不认为养老是子女应尽的义务，他们更喜欢老人独立、子女独立，但如今，面对严峻的老龄化趋势，美国政府越来越倾向鼓励“家居养老”。

在技术领域，美国人现在正大力扶持远程医疗、远程健康类产品，尤其在农村地区，这种技术为当地人带去了极大的帮助。这些项目的发展经费，并非全部由企业自筹，很多来自政府办的医疗保险、医疗救助中心。

法国：提倡老人旅游及进驻“老人村”

由于养老金缺口令政府倍感压力，从上世纪末开始，法国政府逐步对养老保险制度进行调整，不断提高法定退休年龄，降低养老金的给付标准。虽然近期法国养老金缺口有所缩小，但业内人士预测，法国养老金赤字在2022年后将重回0．3％的水平。法国政府仍须致力于养老保险体系改革的长期布局。

法国老人喜欢到处旅行享受生活。法国政府专门为老年人设计了“老人村”。各类文化、娱乐活动，如桥牌、舞会、音乐会、森林野餐及水中体操等，成为老人们的精神食粮。

瑞典：提供全球最完善的养老保障

瑞典的养老金系统大概分为三类，全民养老金、就业养老金、和私人储存三部分。在瑞典，即使是没有固定的单位的公民，退休后依然能得到每月至少7600克朗（约人民币7300元）的全民养老保证金。

赡养老人的政策，不可避免的贵花费大量的医药费，但是瑞典会出钱让老人有一个合适的居住环境和生活保障，这样子女也不会为了老人烦恼，老人也能享受到国家的优厚待遇，是很好的让老人度过晚年的举措。

完善的养老体系让瑞典老人可以自由选择自己的生活方式，有的人环球航海，有的人去泰国晒太阳，还有人去土耳其跳水。

中国：将社保征缴划给税务 将提高退休年龄

与世界其他国家相似，中国的养老金制度受困于老龄化。由于中国经济发展还未真正进入发达国家之列，老龄化却远快于其他国家，养老金系统的存续受到的挑战特别巨大。

截至2017年，中国60岁以上人口超过2.4亿，占总人口的比例是17.27%，65岁以上人口1.58亿，占总人口的比例是11.37%。虽然从现阶段来看，中国的老龄化并不算最高的，但如果仅从参保人员的养老金缴纳者和领取者之间的比例（抚养比）来看，养老保障制度的整体压力已经极高。

一方面，领取养老金的人口正在快速上升，另一方面，养老金缴纳者的比例持续缩小。抚养比快速下降之后，养老金的压力日益显现。为了应对养老金的挑战，开源节流是政府主要的对策。

开源方面是加大社保的征缴力度，特别是将社保征缴划给税务之后，社保征缴的收入将进一步上升。同时，将国有企业的10%股权充实社保，以对社保的存续性做最后的保障。当然，财政补贴继续加大是不可避免的，这对政府开支进一步带来了压力。

从节流上来看，提高退休年龄是最快捷的方式，通过这一手段，可以大大增加养老金的缴费人群并降低领取养老金的人数。这也是各国老龄化的主要应对手段之一。

大力发展第二支柱的企业年金和第三支柱的个人年金也是从总体上减缓政府压力并提高个人的养老保障。从国际经验来看，随着老龄化的加深，养老金的替代率长期是下降的，为了弥补养老福利的下降，推动企业和个人发展积累制的养老金制度是能帮助各个层级人群提高自身保障的有效方式。

最后，养老保障还需和医疗保障和其他相关保障相结合。从世界经验来看，无论是长期护理保险还是针对老年人的医疗保障升级，都对养老保障提供了较好的支撑。如果推动社保和商保共同来推动养老保障的升级将非常关键，当然这需要更多的政策支撑。

（人民网记者 常红 综合报道）

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