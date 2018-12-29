巴黎掀起共享电动滑板车热 政府谋求立法规范行驶

据欧联通讯社报道，进入2018年，共享电动滑板车，已成为巴黎越来越受民众欢迎的新兴代步工具，巴黎的街头巷尾，人们时常可以看到当地居民或观光游客使用电动滑板车身影。然而，时速为24公里的电动滑板车，无拘无束的穿梭于人行道或与机动车争道，已经成为了交通事故的潜在隐患。

据报道，散放在巴黎街头供人们自由租用的共享电动滑板车，使用者可随停随用，运营商每天有专人负责沿街回收，然后重新充电。2018年，共享电动滑板车在巴黎，无疑成为了大众最热门、最便捷的代步工具。

Bird公司共享电动滑板车法国运营部门主任肯尼斯·施伦克表示，Bird每辆滑板车平均每天被租用6次，从今年8月开始，巴黎Bird开始提供服务以来，其用户群体超过11万人。

巴黎租用电动滑板车，20分钟约为4欧元，显然比共享单车30分钟的1到2欧元租金，或巴黎地铁单程票价1.9欧元要高出一大节，但巴黎的使用者却不乏其人。

在巴黎街头人们经常会看到电动滑板车使用者，无拘无束在人行道或慢车道上快速滑行，其速度对于行人来说难以躲避，有些使用者既不遵守慢行道规则、更与机动车进行抢道。

报道称，2017年，在法国各大城市电动滑板车交通事故中共有286人受伤，其中5人死亡。今年12月初，巴黎2名共乘一辆电动滑板车的使用者行进中与公交车发生擦撞，结果造成1人骨折，1人受轻伤。

电动滑板车除了偶有交通事故，具有一定的危险性外，行人也开始抱怨，电动滑板车在街上随处停放，阻碍了道路的正常通行。

鉴于法国现行交通法规尚无界定电动滑板车的行为标准，今年11月，法国交通部长伊丽莎白·博恩曾表示，2019年，政府将提出新的交通法规修正草案，规范电动滑板车的行驶规则，禁止在人行道上滑行。

为了维护交通安全、确保人行道顺畅，巴黎市政府今年11月宣布，针对在人行道上使用电动滑板车、阻碍行人的行为，政府将保留处罚权，最高罚款135欧元。

报道称，巴黎市府正在进行动议针对电动滑板车随便停放、阻碍交通进行处罚，规划电动滑板车停放区。

目前，巴黎共享电动滑板车广受消费者接受和欢迎，除Lime、Bird共享电动滑板车运营商，Bolt、Wind也开始登陆巴黎市场。未来巴黎共享电动滑板车市场将会呈多样化发展，竞争也随之会更加激烈。(张李荣)

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