瑞雪兆丰年 意大利将在霜冻和雨雪天气中喜迎新年

据欧联网援引欧联通讯社报道，瑞雪兆丰年，据意大利气象部门的消息，2019年元旦，意大利将在霜冻、雨雪中度过，雨雪将会笼罩整个亚平宁半岛。
据报道，据意大利国家气象台预报，当地时间12月31日至2019年1月1日，米兰气温将会降至0℃，都灵最低气温零下1℃，首都罗马最低气温2℃。佛罗伦萨、博洛尼亚、那不勒斯等地最低气温将在1℃至2℃之间。
12月31日，意大利贝卢诺省北部地区将在早晨迎来降雪，阿布鲁佐大区将会出现阴雨天气，局部地区会出现降雪。上午，意大利南部普利亚、巴西利卡塔、卡拉布里亚等地区，将会出现降雨，巴西利卡塔大区部分地区将会迎来当地的首场降雪。
2919年1月1日，意大利西西里岛北部沿海地区、莫利塞地区、卡拉布里亚大区的克罗托内沿海地区，将会出现短暂阴雨天气。
1月2日至6日，意大利大部分地区将会出现雨雪天气，部分地区气温将会下降10摄氏度。从6日开始，雨雪天气将会从北部开始逐渐覆盖亚平宁半岛地区。(黄鑫)
国际社会：中国呼吁全面构建全球化贸易将惠及世界 海外各界舆论认为，习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表演讲，再度呼吁旗帜鲜明抵制保护主义，展示了他对全球合作、全球治理的积极看法。习近平对巴新、文莱和菲律宾的访问使中国与三国关系焕发新的生机，中国进一步对外开放和“一带一路”建设为世界提供互联互通新机遇。【详细】