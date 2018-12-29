瑞雪兆丰年 意大利将在霜冻和雨雪天气中喜迎新年

据欧联网援引欧联通讯社报道，瑞雪兆丰年，据意大利气象部门的消息，2019年元旦，意大利将在霜冻、雨雪中度过，雨雪将会笼罩整个亚平宁半岛。

据报道，据意大利国家气象台预报，当地时间12月31日至2019年1月1日，米兰气温将会降至0℃，都灵最低气温零下1℃，首都罗马最低气温2℃。佛罗伦萨、博洛尼亚、那不勒斯等地最低气温将在1℃至2℃之间。

12月31日，意大利贝卢诺省北部地区将在早晨迎来降雪，阿布鲁佐大区将会出现阴雨天气，局部地区会出现降雪。上午，意大利南部普利亚、巴西利卡塔、卡拉布里亚等地区，将会出现降雨，巴西利卡塔大区部分地区将会迎来当地的首场降雪。

2919年1月1日，意大利西西里岛北部沿海地区、莫利塞地区、卡拉布里亚大区的克罗托内沿海地区，将会出现短暂阴雨天气。

1月2日至6日，意大利大部分地区将会出现雨雪天气，部分地区气温将会下降10摄氏度。从6日开始，雨雪天气将会从北部开始逐渐覆盖亚平宁半岛地区。(黄鑫)

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