俄使馆：俄英外交人员自3月以来首次获得对方签证

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯驻英国大使馆日前表示，12月，俄英外交人员自3月以来首次获得对方签证，这将部分填补因前特工中毒事件而驱逐外交人员后两国外交使团的编制人数。不过俄罗斯使馆指出，谈论完全恢复编制人数为时尚早。

今年3月4日，俄罗斯前特工斯克里帕尔和其女儿在英国索尔兹伯里中毒，这起事件引发国际风波。英国方面认定俄罗斯与此事有关，宣布驱逐23名俄外交官。俄罗斯否认指称，作为回应，也驱逐了23名英国驻俄外交人员。

俄罗斯大使馆指出，在12月，俄罗斯和英国在相互基础上为两国外交使团的未来员工颁发了一定数量的签证。“这样一来，将会部分弥补伦敦发起的驱逐23名俄外交官以及之后23名英外交官被驱逐而造成的人员编制上的损失。”

俄罗斯大使馆称：“我们视恢复颁发签证为正确方向上的举措。但谈论完全恢复编制人数为时尚早。”

据报道，英国外交部发言人日前表示，英国与俄罗斯未就恢复双方外交使团编制达成任何新的协议。该发言人称：“我们对于俄罗斯在英国外交存在的立场未发生任何变化，包括在索尔兹伯里事件之后采取的措施。我们各自使团的人员补充都在这些限制框架下进行。”

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)