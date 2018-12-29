英国外相：若边境保障为暂时性 脱欧协议就能过关

据欧联通讯社报道，当地时间12月28日，英国外交大臣杰里米·亨特表示，如果欧盟方面能清楚表明北爱尔兰“边境保障措施”为暂时性，英国国会就会通过首相特雷莎·梅所签署的脱欧协议。

据报道，北爱尔兰“边境保障措施”是一项保险政策，避免英国北爱尔兰和欧盟成员国爱尔兰重返昔日有通关检查的“硬边界”，该问题已成为脱欧协议当前的最大障碍。

12月初，首相特雷莎·梅就已经承认，如国依照计划将脱欧协议交付国会审议表决，恐怕不会获得通过，因此决定延后表决时间。预计英国国会于下个月开始针对脱欧协议展开协商，并在明年1月中旬进行表决。

目前，英国国会就脱欧协议问题分歧严重，无论是主张脱欧派、还是反脱欧派，皆反对首相特雷莎·梅寻求与欧盟保持密切关系的脱欧协议。

英国将在明年3月29日脱离欧盟，国会陷入僵局大大提高了无协议脱欧的机率，使得英国举行第2次脱欧公投的呼声越来越高。

亨特表示，如果欧盟清楚表明“边境保障措施”具有一定的时限性，英国国会可能就会通过首相特雷莎·梅的脱欧协议。

欧洲各国领导人曾强调，欧盟不会重新就脱欧协议进行谈判，批评人士担心边境“边境保障措施”会让英国无限期被绑在关税同盟内。

亨特认为，如果“边境保障措施”只是暂时性的措施，英国国会就能接受。政府也能促成脱欧协议获得国会通过。对于这一点他非常有信心。(京莺)

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