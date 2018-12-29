越南籍旅客在台脱团 2家涉案旅行社遭查办

据“中央社”报道，越南旅行团发生152名旅客集体在台脱团事件。越南旅游部门将此视为严重事件，已检查地址设在河内市的涉案旅行社，并对业者的违规行为开罚。

据报道，4个大型越南旅行团分别于21日及23日抵达台湾高雄，4团共153人有152人脱逃，清查后仅1人未失联，3人自行离台，其余148人失联。至今累计到案17人，全团还有131人在台失联。

根据越方调查，胡志明市的国际假日旅游与贸易有限公司，通过台湾东森旅行社介绍，向地址设在河内市的双明有限公司(Twin Bright，暂译)和金牌旅游与贸易有限公司(Golden Travel，暂译)的旅行团、共153名旅客提供签证申请服务。

越南《文化报》报道，河内旅游厅与警方等单位27日筹组工作小组前往双明、金牌旅游公司检查，进一步厘清越南旅客在台逃脱失联的案件。

金牌旅游公司经理武氏红(Vo Thi Hong)表示，一名梅姓女子之前请她帮忙安排一个旅行团赴台观光，每人费用为1200万越盾，但是双方直接以现金交易，没有签署任何合约与开立收据。

武氏红随后把这团旅客相关档案转交给国际假日旅游与贸易有限公司代为申请台湾签证。这团共有49人，但最后只有23人符合条件，在21日赴台旅游。

金牌旅游公司安排了一名导游陪同，导游随后发现全团旅客在台脱团失联，就通报旅行社和台湾相关部门。这名导游如今已返回越南。

报道指出，其余3个旅行团则由双明公司交由国际假日旅游与贸易有限公司代为申请台湾签证。

双明公司经理黎青松(Le Thanh Tung)表示，之前认识的名叫阿德的男子，一个月前跟他联系与商讨，安排给这3团赴台观光一事。

报导说，双明公司虽然没有国际旅游经营许可证，但仍与国际假日旅游与贸易有限公司签约，由国际假日旅游代为申请越南旅客来台的签证，并安排赴台行程。

目前，河内旅游厅已依照相关规定，针对金牌旅游、双明公司违规的行为进行开罚，同时要求这2家公司与相关单位和人士联系，确保旅客安全，并将旅客带回越南。

河内旅游厅也与越南公安部与文化体育和旅游部等部门继续配合，进一步调查此案，以确保旅客安全。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)