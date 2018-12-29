菲律宾南部海域发生7.1级地震

菲律宾南部棉兰老岛以南海域29日上午发生7.1级地震，目前暂无人员伤亡的报告。

根据菲律宾火山地震研究所的监测结果，地震发生在当地时间11时39分，震中位于棉兰老岛东达沃省东南162公里外的海域，震源深度约49公里，震级为7.1级。

菲南部最大城市达沃市市民弗林斯顿·利姆对新华社记者说，达沃市当时震感明显，持续了约15秒，不少人冲出了办公楼或居民楼，街上交通出现短暂混乱。

菲律宾火山地震研究所说，此次地震是构造地震，目前尚未收到地震造成损失的报告。不排除发生余震可能。

太平洋海啸预警中心说，太平洋部分地区存在海啸威胁。菲律宾火山地震研究所在地震后也发布了海啸预警，称棉兰老岛南部沿海地区将会面临轻微的海啸影响，浪高将比正常水平超出不到1米，预计第一波海啸可能于当地时间29日12时至14时抵达沿海地区。菲律宾火山地震研究所提醒当地居民不要外出，特别是不要前往海边，居住在海边的居民应远离海岸线。

菲律宾位于环太平洋火山地震带，地震频发。（记者袁梦晨）

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