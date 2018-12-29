国际观察:阿拉伯国家对叙示好 叙利亚或将回归阿盟

随着叙利亚政府军在国内战场上取得压倒性优势，叙政府2018年岁末在外交上也迎来好消息。阿拉伯联合酋长国、巴林等阿拉伯国家先后向叙利亚政府示好。

分析人士认为，一些阿拉伯国家与叙利亚的关系逐步转暖，预示着阿拉伯国家联盟（阿盟）可能考虑重新恢复叙利亚在阿盟的席位，而叙政府也有意通过修复与其他阿拉伯国家的关系来拓展自己的政治和外交空间。

对叙关系转暖

2011年叙利亚爆发危机并引发内战后，多数阿拉伯国家或关闭驻叙使馆，或降低与叙外交关系级别，阿盟则暂停了叙利亚的成员资格。但今年以来，其他阿拉伯国家的对叙态度出现了转向的苗头。

早在今年6月，阿联酋外交事务国务部长安瓦尔·加尔贾什就对媒体表示，阿盟当年暂停叙利亚的成员资格是一个错误。今年10月，叙利亚与约旦的边境重新开放，两国贸易往来逐步恢复。本月16日，苏丹总统巴希尔访叙，成为自叙利亚危机爆发以来首位访问叙利亚的阿拉伯国家领导人。

临近年底，其他阿拉伯国家改善对叙关系的趋势变得更加明确。

阿联酋27日重新开放位于叙利亚首都大马士革的大使馆。阿联酋驻叙临时代办阿卜杜勒-哈基姆·纳伊米在当天的使馆升旗仪式上表示，使馆重新开放是其他阿拉伯国家使馆“回来”的第一步。

而巴林外交部28日则表示，巴林驻叙大使馆和叙利亚驻巴林首都麦纳麦的外交使团一直在运转，“没有受到干扰”。

开罗美国大学政治学教授塔里克·法赫米认为，阿拉伯国家的上述举措和表态是欢迎叙利亚回归阿盟的重要步骤。

鉴于约旦此前已与叙利亚重开边界，埃及金字塔政治和战略研究中心研究员阿提夫·赛达维认为，约旦将成为继阿联酋和巴林之后下一个与叙利亚恢复外交关系的阿拉伯国家。阿盟下一次峰会将于明年3月在突尼斯举行，赛达维预计这次峰会很可能成为叙利亚恢复其在阿盟席位的契机。

双方互有所需

面对其他阿拉伯国家伸来的“橄榄枝”，叙利亚政府也表达了欢迎的态度。叙总统巴沙尔今年10月曾表示，叙利亚已与多个阿拉伯国家“达成重大谅解”，有望改变持续多年的敌对关系。叙副外长梅克达德11月就当时还只是传闻的阿联酋驻叙使馆即将重开一事对媒体说，叙利亚欢迎任何有助于阿拉伯国家驻叙使馆恢复工作的努力。

分析人士指出，叙利亚和其他阿拉伯国家相互走近，最主要的驱动力恐怕还是希望通过和解获得各自利益。

最近3年多来，叙利亚政府在俄罗斯等国支持下逐渐摆脱颓势重新掌握主动权，而支持叙反对派的美国则试图慢慢从叙利亚乱局中抽身。尤其是美国总统特朗普日前宣布将从叙利亚撤军后，局势进一步朝着对叙政府有利的方向发展，因此阿拉伯国家也不得不开始考虑如何面对叙利亚战后重建问题。

开罗美国大学国际关系教授努哈·巴基尔说，在叙战局日趋明朗的当下，阿拉伯国家为抗衡伊朗、土耳其等国在叙利亚的影响力，开始寻求改善与叙政府的关系。叙政治分析人士马希尔·伊赫桑认为，阿盟如重新接纳叙利亚，恢复其成员资格，将增进阿盟内部的凝聚力，增强阿盟的地区和国际影响力。

而从叙利亚政府方面看，改善与其他阿拉伯国家的关系将进一步巩固巴沙尔政府的执政地位。首先，曾为叙反对派支持者的阿联酋等海湾国家如今转而修复与叙政府的关系，意味着反对派势力进一步遭到抛弃和削弱，叙政府在叙利亚政治进程中的话语权将得到加强。其次，叙利亚如能重获阿盟成员国资格，将在一定程度上重拾在该地区的影响力。第三，随着双方政治关系的改善，经贸关系也将恢复正常，叙政府有望通过与其他阿拉伯国家的经贸活动获得重建资金，缓解经济困难。

不过专家也指出，阿盟成员国众多，出于各自外交战略和所受的外部影响，它们全部重新接纳叙利亚还需要一定时间。（记者郑思远 郑一晗）

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