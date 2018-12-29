中新关系的奠基人、开拓者、推动者——记中国改革友谊奖章获得者李光耀

已故新加坡前总理李光耀在中国庆祝改革开放40周年大会上获颁中国改革友谊奖章，并被称为“推动新加坡深度参与中国改革开放进程的政治家”。李光耀之子、新加坡总理李显龙说，中国实行改革开放40年来，取得了巨大成就。李光耀很早就预见了中国改革开放的成功及其对中国人民和世界的深远影响。

李光耀是中国人民的老朋友，是中新关系的奠基人、开拓者、推动者。李显龙日前在接受新华社记者书面采访时表示，李光耀对中国观察入微，也对中国的发展有着强烈的兴趣。他说，李光耀不只到访过中国的沿海大城市，也到过多个内陆省份，对中国的国情和社会有深入了解，明白中国人民改变社会、改善生活的决心。

李光耀在其著作《李光耀观天下》中说，自1976年首次访华后，他会定期来中国。他目睹了中国翻天覆地的变化，称赞中国人为“伟大的建设者和能工巧匠”。

李显龙说，新中两国先后启动的3个政府间合作项目都是为了配合中国在不同发展阶段的需要而设。中国与新加坡的第一个政府间合作项目是苏州工业园。这一项目由李光耀首先提出，目的是让新加坡通过这个平台与中国分享城市规划和工业发展的经验。项目初期，李光耀亲自督促项目进展，多次访问苏州，并与中方高层领导进行多次会议。2009年，李光耀在苏州工业园区的15周年庆典上，以“青出于蓝”四字形容园区15年来的发展成果。

李显龙表示，新加坡和中国在2008年展开了第二个政府间合作项目——天津生态城；双方在2015年推出了两国政府间的第三个合作项目——中新（重庆）战略性互联互通示范项目，以配合中国“一带一路”倡议、促进西部大开发和长江经济带的发展。

李光耀在其著作中对中国改革开放取得的成就表示赞赏。他表示，中国作为一个拥有13亿人口的繁荣与和平的国家，对亚洲和全世界来说影响深远。他说：“同这样的一个中国合作是合乎需要，实际上也是不可能阻挡的。中国经济发展正在为人们提供更高的生活水平、更好的生活方式，也为世界提供了更多的发展机会。”

李显龙说，中国政府所颁发的中国改革友谊奖章肯定了李光耀一直以来对中国发展的信心与支持，以及新中两国之间的友谊。他说，中国改革开放进程进入一个新阶段，我们祝愿中国继续取得成功，也祝愿新中友好关系万古长青。（记者李晓渝 夏立新）

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)