土耳其呼吁避免叙利亚曼比季事态升级

土耳其国防部28日发表声明，警告有关各方避免任何促使叙利亚北部曼比季地区不稳定局势升级的行动。

声明说，使用武力控制曼比季地区的“库尔德工人党”和叙库尔德武装“人民保护部队”无权代表该地区人民发表声明，并邀请其他势力。土耳其将密切关注事态发展。

叙利亚武装部队总司令部28日发表声明，宣布进驻曼比季地区并在当地升起叙利亚国旗。“人民保护部队”同日发表声明说，土耳其的入侵威胁叙北部民众安全，“人民保护部队”将撤离曼比季，并邀请叙政府军进驻该地区。然而，土耳其总统埃尔多安对媒体表示，叙利亚政府进军曼比季是在试图发起一场“心理战”，土方决意要给叙利亚库尔德武装一个“教训”。

曼比季位于叙利亚北部阿勒颇省，靠近土耳其边境，大部分由美国支持的叙利亚库尔德武装“叙利亚民主军”控制。土方指认“人民保护部队”是土耳其反政府组织“库尔德工人党”的叙利亚分支，属于“恐怖组织”。美军则一直经由库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”密切合作，打击极端组织“伊斯兰国”。土方多次要求美国清除曼比季地区的库尔德武装。

埃尔多安与美国总统特朗普23日就叙利亚问题通电话。双方同意在叙利亚问题上加强协调，避免叙利亚一些地区在美国撤军后产生“权力真空”。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)