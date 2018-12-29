土总统说要给叙利亚库尔德武装一个“教训”

土耳其总统埃尔多安28日说，叙利亚政府进军北部城市曼比季是在试图发起一场“心理战”，土方决意要给叙利亚库尔德武装一个“教训”。

叙武装部队总司令部当天发表声明，宣布进驻曼比季地区并在当地升起叙利亚国旗。同日，叙库尔德武装“人民保护部队”宣布撤离曼比季。然而，埃尔多安对媒体表示，叙政府军进入曼比季一事“尚不确定”。

埃尔多安还说，土方的目标是要给叙利亚库尔德武装“人民保护部队”一个教训，土军目前仍在土叙边境地区继续备战。如果库尔德武装撤离这一地区，那么就没土耳其“什么事”。

曼比季位于叙利亚北部阿勒颇省，靠近土耳其边境，大部分由美国支持的叙利亚库尔德武装“叙利亚民主军”控制。土方指认“人民保护部队”是土耳其反政府组织“库尔德工人党”的叙利亚分支，属于“恐怖组织”。美军则一直经由库尔德人主导的“叙利亚民主军”与“人民保护部队”密切合作，打击极端组织“伊斯兰国”。土方多次要求美国清除曼比季地区的库尔德武装。

埃尔多安与美国总统特朗普23日就叙利亚问题通电话。双方同意在叙利亚问题上加强协调，避免叙利亚一些地区在美国撤军后产生“权力真空”。

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