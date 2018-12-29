封井盖、启用无人机……美为迎新年活动加强安保

据外媒报道，28日，美国纽约市警方表示，将首次在迎新年“降球仪式”庆祝活动使用空中无人机，协助保卫31日晚聚集在时报广场欢庆新年的人群的安全，并补充说，目前没有明显的迹象表明当晚会有恐怖威胁。

据报道，载有摄像头的无人机将被束缚在建筑物的屋顶上，不会直接飞越该地区成千上万的狂欢者，但它将在警察将部署的1225个固定摄像机旁边增加一个额外的有利位置。纽约警察局还将与联邦特工合作，使用反无人机技术，阻止任何平民在迎新活动上，用自己的无人机在曼哈顿的钢铁丛林里飞行。

纽约警察局局长奥尼尔说：“那天晚上不要驾驶无人机。”“如果你飞一个，那么你很有可能最终会被捕。”最近，无人机爱好者反复把自己的无人机飞入伦敦盖特威克机场，使该机场陷入三天混乱。

当晚，安保计划包括关闭时报广场周围的街区，在十字路口和周围的街道上部署成千上万穿着制服的和便衣的警察。

据悉，狙击手将占据屋顶上的位置，佩戴长枪的警察将在各自的岗哨上密切关注人群。狂欢者会被进行基本安检，才被允许进入安全栅栏，来近距离参加“降球仪式”。大只随身包和草坪椅被禁止带入。工作人员甚至密封了阴井盖，以防止下水道被用作绕过检查站的手段。

警方还在时报广场周围的高层酒店采取了特别预防措施，旨在防止任何潜在的攻击者将酒店房间用作狙击藏身点。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)