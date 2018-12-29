重要战略机遇期需要主动作为（望海楼）

日前，中央经济工作会议对中国当前发展形势做出了重要判断：“我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。”

善谋者因时而动，能弈者顺势而为。小到播种收割、做买做卖，大到经济转型、富国裕民，都要审时度势。牢牢抓住时机主动作为，才能有所收获。当前，中国国内经济面临提质换挡、转型升级，外部环境面临贸易保护主义抬头、不确定性因素冲击，但国内外形势发生的深刻复杂变化并没有改变中国发展仍处于重要战略机遇期这一基本现实。

时和势在中国这一边。历史永远在曲折中前进。放眼世界，虽然不稳定、不确定因素依然较多，“黑天鹅”“灰犀牛”事件时有发生，但和平与发展作为当今时代的主题没有变，经济全球化作为世界经济发展的潮流没有变，科技进步与互利合作作为全球经济增长的动力没有变。回顾自身，改革开放40年来，中国经济社会快速发展、人民生活水平空前提高，如今中国已经是世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，外汇储备更是连续多年位居世界第一，世界经济对于中国的依赖早已今非昔比。这些，都为中国实现进一步发展提供了坚实基础和良好环境。

新变化带来了新机遇。当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇波折，多边主义和自由贸易体制受到冲击，风险挑战有所加剧。但从另一个角度看，正是由于上一轮经济全球化存在缺陷，才更需要在推动新一轮经济全球化中把蛋糕做大、实现更加均衡的发展；正是由于各国相互竞争加剧，科技进步与创新才会加速向前；正是由于当前全球经济治理体系没能满足许多国家的期待，才会呼唤“一带一路”倡议等更加注重互利共赢的全球公共产品……变局中危和机同生并存，每一个从老黄历看似乎是“危”的新变化，从新视角看却往往是新机遇，关键在于如何把握。

用好机遇才能更好发展。优秀的水手，从不放过顺风出海的机会，也从不畏惧迎风破浪。世界面临百年未有之大变局，只有主动作为、把握机遇，紧扣重要战略机遇新内涵，才能变压力为动力，实现新一轮更高质量的经济发展。比如，面对经济转型升级带来新机遇，中国可以顺势构建起面向未来的经济结构，在全球新一轮科技革命和产业变革浪潮中勇立潮头；面对全球科技竞争带来的新机遇，中国可以主动参与、加大攻关，争取在关键核心技术创新上取得一批新突破，为经济发展和国际合作增添新的动能和优势；面对经济全球化调整带来的新机遇，中国可以把开放之门开得更大，以改革开放新突破带来社会生产力新跃升，同时促进全球经济治理体系变革，为我国经济发展营造更好的外部环境。

习近平总书记指出：“历史总是要前进的，历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。只有与历史同步伐、与时代共命运的人，才能赢得光明的未来。”

我们必须清醒地认识到，重要战略机遇期是历史给予中华民族的考验和机会。正确认识、牢牢把握、主动作为，要善于化危为机、转危为安，紧扣重要战略机遇新内涵，中国就能够一如既往地与历史同步伐、与时代共命运，实现更加美好的发展愿景。

（作者为本报评论员）

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