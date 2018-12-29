日韩遭超强寒潮侵袭 首尔体感温度低至零下19.3度

综合报道，近日，韩国和日本出现超强寒潮及暴雪天气，尤其是韩国，昨天全国迎来最强寒潮。受风寒效应影响，首尔28日体感温度更低至零下19.3度。

据报道，韩国气象局28日对中部地区和南部地区发布低温预警，各地白天的最高气温只有零下6至3摄氏度之间。首尔清晨5时许，气温低至零下13.7度；受风寒效应影响，体感温度更低至零下19.3度。仁川和江原道当天分别录得零下12.4度，以及零下14.7度。

体感温度又名表观气温，是指人体感受空气的温度，与实际环境温度可能有出入。据韩气象部门预计，寒冷天气会持续至30日，首尔下星期料会稍回温至最低零下7度。

日本北陆和东北地区27日起则受到“年尾寒流”侵袭，多地下起暴雪。气象厅28日表示，沿海地区积雪加剧，航空交通受阻，可能对年终假期的交通造成影响。当局预计，强烈的冬季气压会持续至30日，而本季最冷的气团将在27日至30日之间来袭，预料会为多个地区带来暴雪。

恶劣天气开始对航班造成影响。北海道函馆机场多次关闭以清理跑道积雪，造成过去两天有至少75班内陆航班取消。至于新干线则如常运作，但当局提醒乘客，暴雪可能导致列车出现延误，应上网查看最新情况。

日本气象厅预测，北部沿海地区及北海道周末会有暴风雪，最高风速料达每小时72公里，并警告可能出现雪崩。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)