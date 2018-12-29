“新视野”号将于2019跨年夜飞掠“天涯海角”

美国宇航局28日宣布，“新视野”号探测器计划于2019年跨年夜近距离飞掠柯伊伯带的“天涯海角”(Ultima Thule)。

美国宇航局官网28日消息，如非发生重大技术故障，“新视野”号将在美东时间2019年1月1日凌晨12时15分飞掠“天涯海角”，它将成为最接近柯伊伯带的人造探测器。届时，它将以超过每小时39000英里的速度飞过“天涯海角”，与之最近距离将达2200英里。

为了迎接这个特殊的时刻，待视频信号传回地球后，美国宇航局将于美东时间1月1日上午9时45分进行现场直播。

美国杂志“连线”报道称，这不仅是一次飞掠任务，还是一次宇宙考古探险。“天涯海角”被认为是太阳系形成的残余物之一，是大约46亿年前形成的宇宙垃圾。天文学家认为，这些天体不仅古老，它们是在接近绝对零度时保存下来的。换言之，可能自太阳系形成以来，它就未曾改变过。这正是天文学家即将近距离观测到“天涯海角”而如此兴奋的原因。

“天涯海角”属于柯伊伯带中最原始的天体，直径不超过20英里，形状不规则，颜色偏红，距地球41亿英里。该任务主要负责人艾伦·斯特恩表示，除此之外，截至目前，天文学家对它知之甚少。

本月20日，约翰·霍普金斯大学发布消息称，该机构已录制首段有关“天涯海角”的画面。不过，他们无法检测到任何光变曲线，即无法知晓它是否在自转或相对于恒星进行移动。事实上，截至目前，天文学家无法判断“天涯海角”是一个天体还是一堆物质的集合。

飞掠“天涯海角”时，“新视野”号将使用设备拍摄图像，绘制结构和地形，搜索其表面散发的气体等。

据美国科学网站“空间”报道，“新视野”号自2006年1月19日发射升空后，至今航行了4726天。在飞掠冥王星后，基于观测结果和探测器的燃料情况，科学团队决定以太阳系的第三区——柯伊伯带的天体“2014 MU69”作为下一个飞越目标。这颗小行星的编号为485968，公众投票命名为“天涯海角”，名字源自古希腊和罗马传说，意思是“极北之地的尽头”。

飞越之后，预计“新视野”号需要用超过十年的时间，才能穿越柯伊伯带，进入星际空间。

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)