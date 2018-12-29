日本公布视频称巡逻机受韩舰雷达照射 韩方表遗憾

日前，日本防卫省称，韩国海军驱逐舰向其海上自卫队P-1巡逻机照射了火控雷达，28日，防卫省在官网上公开了巡逻机拍摄驱逐舰的视频。韩国国防部发言人崔贤洙28日对日本拍摄的韩军舰艇影像深表忧虑和遗憾，重申韩驱逐舰当时只是在执行正常的救援任务。

日本防卫省公开雷达照射视频

据日本防卫省介绍，公开的视频时长约为13分钟。视频是当地时间20日下午3时许在石川县能登半岛海域的日本海上，驱逐舰向P-1巡逻机照射作为武器使用前提的火控雷达之际，为进行通常的警戒监视所拍摄的。据悉，在相隔约5公里及约8公里的距离，至少进行了两次长达数分钟的照射。

在日本公开的视频中，包括了可能是持续一定时间且多次的照射画面，以及日本巡逻机反复向韩驱逐舰询问意图、均无应答的内容。据悉，日本防卫省此举意在反驳否认照射的韩方主张，向外界传递自卫队应对的正当性。日本共同社称，公开巡逻机在警戒监视中的视频极其罕见。

视频中，把雷达电波转换为声音，通过耳机收听的P-1巡逻机机组人员感知到“正在发射(电波)”。“还是避开为好”、“是非常强烈的声音(电波)”等紧张的对话被录下来。在视频也可看到巡逻机一边冷静分析情况称“炮没有朝向这边”、“继续探知”，一边远离驱逐舰。巡逻机称确认到雷达照射，共3次通过无线电向驱逐舰询问“目的是什么”，但均未收到应答。

据悉，从保护信息安全的观点出发，位置信息等部分声音进行了消音，但除了为方便理解用闪烁的红字加入“探知火控雷达”等字幕外，没有处理画面。据日媒称，在日韩27日举行的防卫部门工作磋商未能弥合分歧，防卫省决定公开视频。该视频已于当地时间28日下午提供给韩方。

韩方对日方公布拍摄韩舰影像表遗憾

据韩联社报道，28日，韩国防部发言人崔贤洙，对日本公布P-1海上巡逻机20日拍摄的韩军舰艇影像深表忧虑和遗憾。崔贤洙当天发布“国防部立场”，重申韩国海军“广开土大王”号驱逐舰当时执行正常的救援任务，并未针对日本巡逻机使用跟踪雷达(STIR)。崔贤洙指出，反而是日方巡逻机对专注于救援活动的友邦舰艇采取低空飞行抵近威慑，非常令人失望。

崔贤洙称，韩日为尽早相互化解误会谋求国防合作，而举行工作层级视频会议刚过一天，日方就将影像公之于众，韩方对此深表忧虑和遗憾。她还指出，日方影像只含日机盘旋海面的场面和飞行员的对话，从常识出发，这无法作为支撑日方所谓“跟踪雷达照射飞机”说法的证据。

据崔贤洙表示，韩军在27日视频会议上，充分说明了“韩军跟踪雷达并未照射飞机”的分析结果，并要求日方提供具体证据，日方本应依据国际法和对武器系统的准确理解开展协商，却对外公布渲染一面之词的影像以混淆视听，韩方对此也感到遗憾。

崔贤洙还表示，尽管日方反复表现出独断专行、令人遗憾的做法，韩方仍一直保持克制，与日方发展面向未来的国防合作关系的立场仍未改变，日方也应坚持保持军事友好合作的精神。

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