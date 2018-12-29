“修墙”预算僵局难解 特朗普威胁关闭南部边境

美国部分联邦机构停摆进入第7天，总统特朗普28日表示，如果国会不同意其修建隔离墙的资金要求，将被迫关闭南部边境。

特朗普当天在社交媒体上说，如果民主党的妨碍者不给建墙的资金，也不让修改“荒谬”的移民法，我们将被迫完全关闭南部边境。

由于美国共和、民主两党未就修建边境墙的50亿美元预算达成一致，美国约1/4的联邦政府机构在21日临时预算案到期后进入“关门”状态。尽管27日国会短暂复会，但仍未就此取得进展。

白宫27日发布的一份声明说，总统和他的团队在圣诞节期间留在华盛顿，希望通过谈判达成一项协议，以阻止边境危机、保护美国社区，并重新让政府开门。总统并不想让政府持续陷入停摆，但他不会签署一份不以边境安全为优先考量的提案。

包括美国国务院、内政部、司法部等9个联邦行政部门在此期间被迫关门。由内政部提供资金的史密森尼学会发布通知，其下辖的博物馆、研究中心和国家动物园将因资金短缺从明年1月2日起停止向公众开放。

“要么修墙，要么关闭边境。”特朗普当天还表示，美国在北美自由贸易协定下与墨西哥的贸易每年损失超过750亿美元，我将把关闭边境视为一种“盈利操作”。

美国媒体预计，在明年1月3日新一届国会议员履职前，两党难有动力在修建边境墙议题上达成共识。这也意味着美国政府的部分停摆状态还有可能持续一周时间。(记者 陈孟统)

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