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巴西当选总统表示将加强与以色列合作

2018年12月29日08:32  来源：新华网
 

　　巴西当选总统博索纳罗28日在里约热内卢与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会晤，双方表示将加强两国在经济、科技等方面的合作。

　　据巴西环球网报道，博索纳罗表示，巴西愿加强与以色列在经济和科技等方面的互利合作。他接受内塔尼亚胡的邀请，计划在明年3月率团访问以色列，商谈在科技、农业、安全、军事、渔业等方面的合作协议。

　　内塔尼亚胡表示，这是以色列总理首次访问巴西。以色列将增进同巴西的友好关系。两国扩大合作将为双方的经济、安全、农业、水利等领域带来巨大利益。他将出席明年1月1日举行的博索纳罗的总统就职仪式。

　　博索纳罗28日在社交媒体上表示，巴西和以色列两国的政府关系及贸易往来“可能即将迎来新时代”。

　　今年10月28日，在巴西总统选举第二轮投票中，博索纳罗当选巴西新一任总统。（记者 周星竹）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)
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