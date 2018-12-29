政府一年“停摆”三次！美媒：2019，美国将“更加混乱”

当地时间12月28日，美国联邦政府部分关门进入第七天。美国总统特朗普当天一早连发4条推文，威胁称如果民主党不给钱建隔离墙，他将完全关闭美墨边界。由于特朗普与民主党在美墨边界墙预算问题上互不相让，美国政府“停摆”的现状将延续到2019年已成定局。美国前参议员芒森感慨，政府“停摆”已成为美国两党争斗的一场“政治秀”。自1976年以来，美国联邦政府已经有20多次关闭，但2018年是40年来首次政府一年关门三次。《华盛顿邮报》称，这种暂时的混乱被许多国际观察家认为是美国国内政治更长期僵局的标志。美国有线电视新闻网(CNN)称，“混乱的2018年可能只是2019年的热身”。

“放缓的经济、‘通俄门’调查以及重新掌控众议院的民主党对手。”《今日美国报》把这三个方面作为2019年美国的关键词。首先，美国的经济到达了顶峰，减税给了美国经济一个快速但短命的兴奋感。众多经济学家、基金经理和战略学家都预测在未来12个月里美国经济放缓甚至进入衰退的可能性。“通俄门”调查也将发表最终报告，给美国政治投下一枚核弹。掌控众议院的民主党迫不及待地反对特朗普的每一个方面。2019年对美国来说将会是艰难的一年，而特朗普也将不会再有“好日子”了。

CNN称，整个2018年，特朗普将白宫和美国变成了不稳定、不可预测和破坏的根源。在经历了一年的国内混乱、“通俄门”调查的冲击以及与各国的贸易战等各种争斗之后，由于没有蒂勒森、凯利、马蒂斯等平静力量的限制，这个喜欢冒险、蔑视历史和事实的美国总统在他的下半任期内“即将失控”。报道称，特朗普在过去一年中和方方面面开战，他和国会冲突愈演愈烈，他和中国打贸易战，经常侮辱美国最亲密盟国的领导人。“特朗普未来可能在美国和世界掀起比以往任何时候都要大的波澜”，他很可能“制造一个更加混乱的2019年”。

28日，一场新的混乱就已到来。特朗普当天一早连发4条推文，对民主党、墨西哥以及洪都拉斯等中美洲三国进行威胁，引起轩然大波。他称：“如果民主党不给钱来建成隔离墙……我将被迫完全关闭南部边界。”此外，他威胁要“让美国汽车工业从墨西哥回国”。特朗普还称，由于洪都拉斯、危地马拉和萨尔瓦多正在形成新的移民大篷车，他“将切断美国对这三国的所有援助”。（萧达 青木 陶短房 陈一）

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