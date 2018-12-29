为避免出现混乱局面！阿富汗或推迟总统选举

阿富汗独立选举委员会官员27日说，考虑把明年4月总统选举推迟两个月，以避免重现今年10月议会选举时的混乱局面。

独立选举委员会正与各方会商，包括潜在总统候选人，讨论推迟总统选举。

“（推迟总统选举）目的是改革、避免议会选举时出现的问题，”独立选举委员会发言人扎比·萨达特告诉法新社记者，“还没有作出最终决定，我们不久将发布公告。”

法新社报道，考虑推迟选举“时机敏感”。一方面，阿富汗塔利班近期加强对政府的攻势；另一方面，美国总统唐纳德·特朗普决定大幅度削减驻阿美军有碍和平努力。美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德上周在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比会晤塔利班代表，试图让对方返回谈判桌。

阿富汗议会选举10月举行，选举结果一直没有发布。按照法新社的说法，观察人士认为独立选举委员会难以组织明年4月总统选举。

独立选举委员会一度考虑推迟总统选举，但11月承诺，应阿富汗民众和各政治派别要求，选举“如期”举行。依据阿富汗宪法，总统选举最晚应在明年4月22日以前举行。（包雪琳）【新华社微特稿】

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