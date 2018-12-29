关系不断转暖！这两个海湾国家接连向叙利亚示好

继阿联酋周四时隔7年重开驻叙利亚大使馆后，巴林外交部28日发表声明称，巴驻叙大使馆以及叙驻巴大使馆都“运转正常”“没有中断”。叙利亚2011年被“驱逐”出阿拉伯国家联盟(阿盟)，而近期双方关系明显转暖。美联社等媒体分析称，海湾国家近期的举动为了对抗土耳其、伊朗等国在叙利亚不断坐大的势力。

巴林通讯社28日援引该国政府的声明称，阿拉伯国家将齐心协力，共同阻止任何地区势力干涉叙内政，帮助该国巩固安全与稳定至关重要。法新社称，巴林驻叙大使馆早在2012年3月就已关闭。英国路透社称，不清楚巴林的声明是否意味着，该国驻大马士革的大使馆在叙内战期间也一直运转。据《环球时报》记者了解，此前数年，巴林驻叙大使馆保留了几个留守人员，但跟正常建制的使馆并不同。美联社说，巴林的声明没有说明其大使是否会复职。

此前一天，在记者和外交官的关注下，阿联酋国旗重新在其驻叙大使馆升起。临时代办纳伊米随即在使馆内开始了他的工作。卡塔尔半岛电视台称，纳伊米表示，阿联酋此举意在呼吁其他阿拉伯国家恢复与叙利亚的外交关系，并重启各阿拉伯国家驻叙大使馆。据沙特官方的阿拉伯卫星电视台报道，阿联酋表示，重开使馆是为了遏制地区势力干涉“阿拉伯、叙利亚事务”。

叙利亚和阿盟国家的关系日前不断转暖。半岛电视台称，从大马士革国际机场飞来的首个航班于28日抵达突尼斯莫纳斯提尔哈比卜·布尔吉巴国际机场。此前，两国之间的航班暂停了8年之久。2011年11月，叙利亚被阿盟暂停会员国资格。据英国《卫报》报道，苏丹总统巴希尔本月中旬访问大马士革，成为自2011年以来对该国进行访问的首位阿拉伯国家领导人。报道援引消息人士的话称，阿盟现有22个成员中，主张该组织恢复叙利亚成员国资格的意见日益占上风。

“美国宣布从叙利亚撤军后，外交解冻出现，”美联社评论说，海湾国家担心，随着美国影响力减弱，伊朗和土耳其在叙利亚未来所扮演的角色会越来越强。《卫报》称，对于沙特和阿联酋来说，重新拥抱叙利亚是一项新战略，目的是使巴沙尔远离德黑兰的势力范围。不过报道称，叙总统巴沙尔可能对阿盟国家的示好并不在乎，因为俄罗斯已经保证了他的“政治势力范围”。【李潇 郭芳】

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