沙特改组内阁：设立新部门 调整多部门“掌门”

沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹27日下令改组内阁，调整多个关键部门“掌门”，包括由前财政大臣易卜拉欣·阿萨夫接替阿德尔·朱拜尔转任外交大臣。

【换血】

沙特媒体阿拉伯电视台报道，依照国王萨勒曼的政令，曾长期担任财政大臣的阿萨夫将出任外交大臣，朱拜尔转任外交国务大臣；班达尔·沙特亲王之子、曾任沙特驻美国大使的阿卜杜拉·本·班达尔亲王出任国民卫队大臣；图尔基·沙巴内任新闻大臣；哈马德·谢赫任教育大臣；穆萨阿德·艾班任国家安全事务顾问。

地方层面，图尔基·本·塔拉勒接替费萨尔·本·哈立德，任阿西尔行政区长官；费萨尔·本·纳瓦夫接替巴德尔·本·苏丹，任焦夫行政区长官。

另外，沙特将新设“国家空间署”，由前旅游及民族遗产总机构主席苏丹·本·萨勒曼亲王任署长。

【亮点】

按照美联社的说法，一方面，这次沙特内阁改组折射沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉遇害事件的持续影响；一方面，国王萨勒曼任命不少王室中与王储穆罕默德·本·萨勒曼关系亲近的成员和顾问，似乎有助强化穆罕默德王储的权力。

譬如，新任外交大臣阿萨夫留学美国，获经济学硕士和博士学位；他曾在石油巨头沙特阿美公司和沙特主权财富基金的董事会任职，这两家实体由穆罕默德王储监管。

穆罕默德王储的亲密助手图尔基·谢赫获任沙特娱乐事务总局局长。美联社报道，这意味着他将不再监管由另一名王储前助手沙特·卡赫塔尼主持的网络安全机构。卡舒吉遇害后，卡赫塔尼遭解职并受到美国财政部制裁。

卡舒吉原本与沙特王室成员熟络，后来逐渐与沙特政府对立，批评政府内外政策。10月2日，他进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆，办理与结婚相关手续，随后“失踪”。沙特方面起初称卡舒吉离开领馆，后改口说他在领馆内“斗殴”丧生，最后承认他死于“谋杀”。

沙特政府否认穆罕默德王储牵连卡舒吉遇害。按照一些沙特官员的说法，杀害卡舒吉的情报人员“自作主张”。（闫洁）（新华社专特稿）

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