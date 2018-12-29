美军备撤出 叙政府发兵东部地区 反政府武装警觉

“叙利亚人权观察组织”27日说，叙利亚政府军过去两天向北部战略重镇曼比季附近派遣部队和军用车辆。

受美国宣布从叙利亚撤军、土耳其威胁进兵叙利亚境内幼发拉底河以东地区影响，叙利亚东北部地区局势趋于紧张。

【叙政府军发兵】

叙利亚人权观察组织设在英国。这一组织的主管拉米·阿卜杜勒—拉赫曼说，叙利亚政府军向曼比季郊区附近地区派兵，“以防土耳其猛攻那里”。

一名熟悉叙方这一军事部署的消息人士告诉德新社记者，派往那里的政府军士兵包括总统护卫队一个旅以及一个炮兵营。

曼比季位于幼发拉底河以西。土耳其和美国今年6月达成协议，让库尔德武装撤出曼比季，由土美联合“管理”，直至组建地方政府。但土方多次抱怨美方执行不力。

土军和美军近期可能会在曼比季附近有“大动作”：美国白宫19日宣布从叙利亚撤军；土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢25日说，土方决心尽快派兵进入幼发拉底河以东地区。

叙利亚境内现有大约2000名美军士兵，主要部署在北部和东部库尔德武装控制区。

土方先前多次警告，将派兵进入幼发拉底河以东，打击叙利亚库尔德武装。只是，库尔德武装获得美军支持。为避免与美军擦枪走火，土军迄今没有进攻驻有美军的幼发拉底河以东地区。

【俄罗斯示支持】

俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃26日说，俄方认为，根据国际法，叙利亚东部地区的控制权应该交还叙利亚政府。

她说，如果美国撤军得以实现，“将对局势产生积极影响”。

应叙利亚政府请求，俄罗斯从2015年起出兵叙利亚，向叙政府军提供空中支援和地面协助。

叙利亚政府一直抵制美方及其盟友，副总理兼外交部长瓦利德·穆阿利姆9月在联合国大会上说，经历7年多内战，叙利亚反恐战争胜利在望，希望美国、法国和土耳其“占领军”立刻撤离叙利亚。

叙利亚政府军迄今收复将近三分之二国土。

就土耳其后续军事行动的记者提问，扎哈罗娃回答，俄、土向来就在叙军事行动“密切配合”，“包括反恐行动”。

暂时不清楚俄方今后是否会介入叙利亚东北部可能发生的冲突以及是否会向叙利亚政府军提供某种形式的支援。

【反政府武装警觉】

近期向曼比季及其周边增派兵力的还有叙利亚反对派武装“国民军”。

“国民军”是叙利亚逊尼派反政府武装、受土耳其支持，参与土耳其打击叙库尔德武装“人民保护部队”的军事行动。

“国民军”发言人优素福·哈穆德26日说，“国民军”1.5万人打算等待美军撤出后“占地盘”。他们不会接受叙政府军进占叙利亚东部地区的局面。

他说：“战斗不久将打响。我们现在看到，各方都在集结部队，以便能为战斗做足准备。”（杜鹃）（新华社专特稿）

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