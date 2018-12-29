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“减赤增收”引争议 意政府财政“开源”措施挨批

2018年12月29日07:32  来源：新华网
 

意大利政府为“开源”而准备推行的部分增税措施受到抨击，27日显现“松口”迹象。

意大利政府上周与欧洲联盟委员会达成妥协，把2019财政年度赤字占国内生产总值(GDP)的比例从2.4%下调至2.04%，换取欧盟暂时认可，避免因为“赤字超规”而承受处罚，包括巨额罚款和停拨资助款等财政监管措施。新版2019财年预算案预期本周末获议会通过。

为“减赤增收”，新预算案纳入调高非营利组织所得税税率以及开征“侨汇税”措施，在意大利国内招致舆论猛烈批评。

按照新版预算案，对非营利组织征收的所得税来年将翻倍，从12%调高至24%，受影响团体包括意大利红十字会、扶助残疾人的志愿者团体、科学研究机构和天主教会学校、医院。意大利公益团体行业组织说，假如按现有方案增税，这一行业明年将增加1.18亿欧元开支。

意大利总理朱塞佩·孔特27日在社交媒体“脸书”写道，待议会通过包含非营利组织增税方案的新版预算案，明年1月将对这项税收加以“微调”。副总理路易吉·迪马约在一份声明中承诺，“一有机会”就取消这一措施，前提是预算案获议会批准。

不过，政府无意改变同样引发争议的“侨汇税”措施，打算明年1月1日起针对侨民汇款征税1.5%。批评者认定这等同于“增加穷人税负”。

迪马约领导的民粹主义政党五星运动与极右翼的联盟党组成联合政府，今年6月就任，随后收紧移民政策。（沈敏）【新华社微特稿】

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)
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