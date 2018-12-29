德拟从其他欧盟成员国招兵以弥补军方技术人员短缺

德国国防部打算从其他欧洲联盟成员国招兵，以弥补军方技术人员短缺，增强军力。

德国丰克媒体集团旗下一家报纸27日援引德国联邦国防军总监察长埃伯哈德·措恩的话报道，招募对象主要是专业技术人员，如医生或信息技术专家。《明镜》周刊援引一份国防部文件报道，国防部长乌尔苏拉·冯德莱恩希望招募波兰人、意大利人和罗马尼亚人。

这份保密文件没有说明这些外国人是否会在德军常规部队中服役。不清楚德国是否会组建类似法国外籍兵团的部队。外籍兵团是法国专门雇佣外籍志愿兵的正规部队。

文件显示，居住在德国且年龄在18岁至40岁之间的波兰人、意大利人和罗马尼亚人数量分别为25.5万、18.5万和15.5万，合计占居住在德国境内其他欧盟国家公民人数的一半。

路透社报道，德国国防部打算要求招募对象在德国居住多年且德语流利，以缓解其他欧盟国家对德国可能高薪“挖走”军事人才的忧虑。

《明镜》周刊报道，德国国防部最近数月向其他欧盟国家国防官员试探口风，对方反应“非常不同”。东欧国家尤其担忧德方这一举措会对本国征兵产生影响。在波兰外交部长雅采克·查普托维奇看来，兵役和国籍“息息相关”。

克里米亚2014年经公民投票脱离乌克兰、并入俄罗斯联邦后，德国加强军备以对抗所谓来自俄罗斯的威胁，加强新兵招募是其中一部分。德国军方去年声明，德国现役部队到2024年将增至19.8万人。另外，美国今年7月威胁，如果欧洲盟友不增加军费，美国将退出北大西洋公约组织，德国军方面临的压力变大。

德国社会面临人口老龄化难题，许多私营部门遭遇专业人才短缺。根据德国官方数据，德国今年11月失业率为4.8%，创历史新低；超过80万空缺职位有待填补。（王逸君）（新华社专特稿）

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