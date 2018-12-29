对美国失望　叙利亚库尔德武装或求助俄罗斯

美国宣布从叙利亚撤军决定后，叙利亚北部库尔德政客前往俄罗斯会晤了俄方官员。按消息人士说法，库尔德官员将很快再次前往俄罗斯，希望俄方推动叙利亚政府“履行主权责任”，应对北部边境可能遭遇的土耳其“进犯”。

【寄望俄罗斯】

路透社27日援引叙北部库尔德人自行组建的“自治政府”官员阿尔达尔·哈利勒的话报道：“我们与俄罗斯和叙政府沟通的目的是寻求明确机制保护北部边境。”

“我们希望俄罗斯在实现稳定上发挥重要作用。”哈利勒说。

俄罗斯2015年起应叙利亚政府请求出兵叙利亚，叙政府军迄今收复约三分之二国土。尚未控制区域包括北部和东部库尔德武装控制区以及极端组织“伊斯兰国”等盘踞区域。

美国白宫19日宣布将从叙利亚撤军。美军现在叙利亚驻军约有2000人，主要部署在库尔德武装控制区。正式宣布撤军前，美国总统唐纳德·特朗普表露过撤军意向，促使库尔德“自治政府”寻求与叙政府对话。

今年早些时候曾与叙利亚政府有过接触的库尔德政客伊勒哈姆·艾哈迈德说，库尔德方面与叙政府的沟通从未停止，双方现在寻求新动议。“我们将全力施压政府，实现政治和解，捍卫叙利亚公民尊严。”

【对抗土耳其】

虽然美国宣布撤离，但现阶段叙利亚地面形势变化不大。美国总统特朗普说，撤军进程将“缓慢”。

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢25日说，土方决心尽快派兵进入幼发拉底河以东地区。

这一区域为叙库尔德武装控制。路透社报道，库尔德武装希望在美军撤离前敲定保护北部控制区的明确战略。

库尔德武装一直是土美之间一个“摩擦点”。土方把叙利亚库尔德主要武装“人民保护部队”视为恐怖组织。美方则支持“人民保护部队”并提供武器，反对土方对后者动武。

土耳其2016年以来发动两次针对叙利亚库尔德武装的越境军事行动，攻占阿夫林地区和北部其他地区。为避免与美军擦枪走火，土军一直没跨过幼发拉底河。

今年6月，土耳其和美国曾达成协议，让“人民保护部队”撤出幼发拉底河以西的曼比季，由土美联合“管理”，直至组建地方政府。

“人民保护部队”支持的曼比季军事委员会发言人沙尔凡·达尔维什说，美军现仍在曼比季巡逻。另外，经过与曼比季军事委员会协调，俄罗斯和叙利亚政府25日开始向邻近曼比季的地区派遣兵力。（陈立希）（新华社专特稿）

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