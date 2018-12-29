韩国遭遇今冬最强寒流 市民说穿最厚冬衣还感觉很冷

韩国28日遭遇今年入冬以来最强寒流，部分地区最低气温达零下23.5摄氏度。在首都首尔，强风使体感温度降至零下19.3摄氏度。

韩国气象厅28日对东北部江原道发布低温警报，当地山区最低气温达零下23.5度。江南道多地气温骤降，铁原郡气温为零下23.4度，大关岭零下18.9度，春川零下15.4度，原州零下12.5度。

邻近首尔的京畿道气温同样走低，主要城市最低气温降至零下14.1度至零下19.1度。

韩国气象厅预报，首尔28日气温为零下4至零下14度，体感温度低至零下19.3度。在首尔街头，行人们穿着厚外套，戴着口罩、帽子，有些人系着围巾。

除上班族外，街上行人明显减少，公园里散步者寥寥无几。一名在首尔市中心等待公交车的市民说：“我昨晚看完天气预报，今天穿上最厚的冬衣，还是感觉很冷。”

不少商贩和餐厅老板抱怨，受寒流影响，客流量减少，销售额降低。

与北方地区相比，韩国南方地区气温通常偏高。有“韩国夏威夷”之称的济州岛28日气温为零下5度至零上0.8度，上午飘起雪花。截至28日上午9时，降雪已达8.2厘米。西部的忠清南道、全罗北道和西南部的全罗南道预计将迎来降雪。

在南部港口城市釜山，气温降至零下7.1度，体感温度为零下13.7度。

这股寒流预计将持续至周末。韩国气象厅一名官员说：“全国大部分地区气温将降至零下10度以下，白天气温在0度以下，一直持续到周日。受强风影响，体感温度将更低。”（张旌）（新华社专特稿）

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