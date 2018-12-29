时隔七年！阿联酋驻叙利亚大使馆重新开放

阿拉伯联合酋长国27日重新开放位于叙利亚首都大马士革的大使馆。

多家国际媒体解读，这意味着阿拉伯国家联盟成员与叙利亚的关系逐步转暖。

【七年后重开】

阿联酋驻叙利亚大使馆近期翻新，可能重新开放的传闻不断。

叙利亚信息部邀请媒体记者27日下午1时30分到首都大马士革阿布鲁马内区报道阿联酋驻叙使馆重新开放仪式。

阿联酋大使馆2011年叙利亚内战爆发时关闭，27日重新升起阿联酋国旗。阿联酋驻叙利亚临时代办阿卜杜勒—哈基姆·纳伊米告诉媒体记者：“我们的使馆（重新）开放是其他阿拉伯国家使馆回来的第一步。”

阿联酋外交部说，阿联酋驻叙利亚临时代办27日起开始履职，重开驻叙使馆旨在促使“两个兄弟国家”关系正常化，推动阿盟为支持叙利亚的独立、主权、团结和安全发挥作用，防范地区势力干预“阿拉伯（国家）事务”的风险。

虽然同处中东地区，阿拉伯国家普遍把伊朗视为“异己”，阿联酋外交部所述外部干预“风险”特指伊朗，而伊朗在叙利亚内战期间支持总统巴沙尔·阿萨德领导的叙利亚政府。

叙利亚内战期间，多数阿拉伯国家或关闭驻叙使馆、或降级与叙外交关系。阿盟2011年把叙利亚逐出这一地区组织。

【关系渐回暖】

随着叙利亚政府军收复大片土地、叙利亚开始战后重建，一些阿拉伯国家开始寻求改善与叙利亚的关系。这些国家以往支持叙利亚反对派、把巴沙尔政府视为敌人。

继巴林外交大臣哈立德·本·艾哈迈德·哈利法与叙利亚外交部长瓦利德·穆阿利姆9月在美国纽约出席联合国大会期间“热情拥抱”，叙利亚总统巴沙尔10月接受科威特一家报纸采访时说，叙利亚和多个阿拉伯国家在多年敌对后达成“重大谅解”。

同月，叙利亚与约旦的边境重新开放，贸易往来逐步恢复。

苏丹总统奥马尔·巴希尔本月16日访问叙利亚，成为叙内战爆发近8年来首位访问这一国家的阿盟成员国领导人。

叙利亚沙姆之翼航空公司一架客机27日执行2011年以来首次商业飞行、前往突尼斯。这家航空运营商的主管穆阿塔兹·塔尔宾说：“这趟航班重新启动叙利亚和突尼斯的旅游联系。”

一名不愿公开姓名的外交官上周告诉路透社记者，大多数阿盟成员国希望叙利亚重新加入阿盟，只有三四个国家反对。（包雪琳）（新华社专特稿）

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