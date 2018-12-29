只供应面包和水！美海军将取消这种古老禁闭惩罚

美国海军明年1月1日起终止一项惩罚低等级水兵的古老方式：关禁闭且只供应面包和水。

美国《星条旗报》27日报道，这种惩罚方式针对薪资后三等的水兵。如果存在未经批准缺勤、不服从上级、举止有伤风化等不当行为，他们将关三天禁闭，期间只能吃面包、喝水。这属于非司法处罚，由舰长决定施行。

“我干过一次，”退役舰长唐·因博迪说，“是时候取消这种惩罚了。”因博迪认为，相比扣钱或降低军衔处分，水兵宁可选择这种方式。

不少人说，这种惩罚没有听起来严重。大多数处罚对象在禁闭室每天吃三顿面包，水分摄入充足。

退役军人布伦达·莱泰拉上世纪80年代末在“弗兰克·凯布尔”号潜艇支援舰当炊事员，记得一名男兵因在女兵铺位前裸奔而挨罚三天，每顿吃两到三片面包。“他们那时想吃多少就吃多少，”她说，“除了葡萄干面包不可以吃。”

不少水兵认为，这种惩罚不奏效。在意大利那不勒斯美军第六舰队总部服役的扎克·瓦恩米勒说，关禁闭前，部队会确认水兵的身体状况能够承受这种惩罚。“它似乎不是非常有效”，受罚人员“好像觉得无妨，没有抱怨。”

瓦恩米勒认为，这项惩罚不公平，因为它只针对低级别水兵。

美国海军历史基金会历史学家戴夫·温克勒说，美国海军大约在18世纪中叶禁止鞭打水兵，舰长转而以关禁闭且只提供面包和水的方式惩罚犯错舰员。

温克勒对终止这种做法感到遗憾。在他看来，这种惩罚可能过时，但并非不人道，“它是让海军显现独特的古怪传统之一”。（陈丹）【新华社微特稿】

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