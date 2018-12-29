法总统马克龙前保镖又惹争议 爱丽舍宫忙撇清

法国总统埃马纽埃尔·马克龙的前保镖亚历山大·贝纳拉因殴打示威者遭解职，本月持外交护照到非洲出差，再度引发争议。

总统府爱丽舍宫撇清与贝纳拉的关系，并且警告他不要泄密。

【赴非当“顾问”】

法国媒体披露，贝纳拉12月初前往乍得，与乍得总统伊德里斯·代比会面。不久，马克龙访问这个非洲中部国家。

不少人质疑贝纳拉和马克龙先后赴乍得是否有关联。按照贝纳拉的说法，他是以顾问身份陪同一个给中东主要企业作宣传的“外国商业代表团”访问乍得。

《世界报》报道，贝纳拉10月作为一个商业代表团成员，面见刚果（布）总统德尼· 萨苏—恩格索和喀麦隆多名高级政府官员。贝纳拉告诉这家日报：“我现在做咨询。在非洲大约10个国家工作。”

贝纳拉现年27岁，2017年法国总统选举时充任马克龙的“头号保镖”。马克龙就任后，他担任爱丽舍宫高级警卫人员。

贝纳拉今年7月在法国首都巴黎戴着警察头盔殴打示威者。不少反对派指认马克龙袒护贝纳拉、隐瞒打人一事。贝纳拉随后遭解职。

贝纳拉现面临多项指控，包括殴打示威者、假扮警察和非法调取监控录像。他否认有错，坚称自己只是在帮警察对付暴力示威者。

【总统府“切割”】

贝纳拉以“顾问”身份赴非洲出差，重新引发舆论争议，给马克龙又添烦心事。上调燃油税税率等举措引发大规模示威，马克龙的民意支持率12月上旬一度跌至20%以下。

爱丽舍宫本周向法新社记者澄清：“无论贝纳拉先生从事什么（工作），他既不是政府官员，也不是总统的非正式使节。”

按照爱丽舍宫的说法，贝纳拉从乍得回国后才告知马克龙这趟行程。

法国国内不少分析师质疑贝纳拉为何有机会见到乍得总统。

“梅迪亚帕”新闻网站27日报道，贝纳拉近几周持外交护照入境多个非洲国家和以色列。

法国外交部随后证实，贝纳拉有两本外交护照，但今年夏天遭解职后就接到归还通知。如果贝纳拉继续使用那两本护照，外交部将诉诸法律。

【警告勿泄密】

法新社记者27日看到一封爱丽舍宫致贝纳拉的信，措辞强硬。信件落款日期为22日，总统府办公厅主任帕特里克·斯特尔佐达警告他不要泄露担任总统警卫期间的机密信息。

“我们把话讲明白：我们禁止你声称得到总统的某种建议和暗中支持，”这封信写道，“就你目前的个人活动，我们要求你确保严格依照在职期间的保密及道德义务行事。”

斯特尔佐达进一步要求贝纳拉提供在爱丽舍宫供职期间的“私人出行”详情，以及资金往来。按照他的说法，如果发现任何与警卫身份“不相称”的商业往来，总统府将不得不回应。

贝纳拉曾是马克龙的“局内人”，不少法国政府官员担忧他会借此获益。

贝纳拉否认自己利用充任马克龙保镖的经历找工作，指认马克龙阵营成员“企图毁掉”他的生活。

贝纳拉26日在一份声明中说：“我不会再保持沉默。”（陈丹）（新华社专特稿）

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