香榭丽舍大街跨年夜 声光秀表演或与“黄背心”同在

据多家法国媒体28日报道，由于政府未能对“黄背心”的诉求给予“满意答复”，抗议者将于29日继续举行抗议活动，并将于跨年夜在巴黎香榭丽舍大街进行示威。法国警察对此十分担忧，但巴黎市政府表示，香榭丽舍大街传统的跨年庆祝活动将按计划举行。

据法新社28日报道，“黄背心”运动的多名代表表示，29日将继续在巴黎、里昂、南特、图卢兹和波尔多等地举行抗议示威。约有1.3万名抗议者在社交媒体上响应，确定参加本次巴黎游行，近10万人表示有意参与。法国广播电台欧洲一台称，目前“黄背心”尚未给出明确的集会地点，甚至有可能给出虚假地点误导警方。一些“黄背心”透露可能在巴黎CBD拉德芳斯商务区集会。《法兰西晚报》称，能坚持到第七次抗议活动的往往是最为坚定的强硬派。预计巴黎周六将关闭一些地铁站，并采取措施禁止抗议者在爱丽舍宫等敏感地点集会。

最令人担忧的是，“黄背心”抗议者还宣布，将于31日跨年夜“继续以节日的方式和平游行”，已有1.2万名抗议者表示有意参加。每年跨年夜，香榭丽舍大街都会汇集近30万民众，附近商家已经开始提前准备，对玻璃橱窗进行防护，避免抗议活动给自己带来巨大损失。俄罗斯卫星通讯社称，今年巴黎的跨年夜将会十分危险，对法国的安保提出了特殊要求。法国警察工会总干事米歇尔·托里表示，12月31日是最令人担忧的日子。每年跨年夜，警察都感觉左支右绌，“黄背心”很可能会在这个象征意义巨大的日子发起行动，届时警察将不堪重负。巴黎市政府宣布，12月31日在香榭丽舍大街的新年庆祝活动“声光秀表演”还将按计划进行。

就连法国总统马克龙可能都无法安度假期。据法新社报道，大约40名“黄背心”示威者于周四试图冲进总统的休假地、修建于中世纪的布雷冈松城堡，但遭到警方阻止。一些抗议者表示，他们还将再次尝试闯入。一名抗议者称，如果马克龙政府不做出进一步妥协，“黄背心”还将在明年1月下旬继续进行大规模抗议动员。

从参与人数上来看，“黄背心”抗议活动日渐式微。上周六，只有3.8万人参与抗议，比第五次减少了2.8万人。尤其是在首都巴黎，参与者人数减少到2000人。《费加罗报》称，尽管人数减少，但第六次活动中出现了不少反犹的声音，一些摩托车骑警受到暴力伤害，引起法国政府高度重视。马克龙表示，要对这些“麻烦制造者”施以最严格的法律制裁。法国舆论纷纷批判“黄背心”运动已经演变为纯粹的激进主义行为。

持续数周的“黄背心”运动赶上消费旺盛的圣诞季，给法国小商品业造成了巨大影响。据《费加罗报》报道，全法国商家的年营业额减少了25%-50%，损失达到20亿欧元。一些专业人士建议，将原定于明年1月9日开始的打折季提前一个星期，以弥补年底商家们遭受的损失。法国经济部表示，将于下周一对这一建议给予明确答复。【龚鸣 白云怡】

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