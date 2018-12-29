埃及金字塔附近发生恐怖爆炸 已致4死10伤

人民网开罗12月28日电（记者 黄培昭）当地时间12月28日晚6时15分（北京时间12月29日0:15），埃及著名景点金字塔附近发生恐怖爆炸事件，截止记者发稿时，已造成4人死亡，10人受伤，另有3人伤势严重。爆炸发生后，埃及许多媒体报道说，死伤者为中国游客，不过埃及内政部随后公布的消息称，这些伤亡者为越南人。

根据埃及内政部的消息，炸弹爆炸发生在吉萨金字塔附近的马尔尤迪亚街，当时，一辆载有14名越南籍游客的大巴正在那里通过，不幸受到殃及，致使2人死亡、10人受伤。埃及安全人员已迅速赶到现场处理善后。埃及总理马德布利随后也到开罗金字塔医院看望伤者，并对记者说，在医院中一名接受治疗的伤者不治身亡，这样，爆炸事件造成的死亡人数已上升到3人，另有3人伤势严重。据报道，事发前3分钟，刚有两辆满载中国游客的大巴经过爆炸地点。

另据“埃及人”网站的最新消息，埃及内政部已经公布了死伤者名单，恐怖爆炸事件共造成4人死亡、10人受伤。

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