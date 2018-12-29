世界在变局中寻找希望

如果要为2018年的世界寻找一个关键词，你会选择哪个？

美国，当今世界唯一超级大国，内部撕裂越发严重。这一年，美国政府关门3次，两党分裂凸显。这一年，美国中期选举产生“分裂国会”，进一步撕裂美国的政治和民意。这一年，无论是最高法院大法官“任命战”还是“通俄门”，无论是移民问题还是医保问题，美国的撕裂已经成为常态。12月20日公布的美国一项民调结果显示，近八成美国人认为过去两年美国变得更加分裂。

在欧洲，英国的“脱欧”进程一波三折。英国与欧盟之间龃龉不断，英国国内民意动荡，社会撕裂状态已经遮也遮不住。欧洲大陆也不安稳。面对难民问题，被誉为欧洲“稳定器”的德国总理默克尔遭遇“滑铁卢”，德国将提前迎来“后默克尔时代”，德国社会撕裂可见一斑。而临近岁末，法国“黄马甲”走上街头，以一种世人不曾预料的方式将法国的社会矛盾暴露在世界眼前。

在中东，欧佩克“元老”级的成员国卡塔尔宣布将于2019年1月1日退出欧佩克。而美军虽然决定撤出叙利亚，大国博弈在这片土地上却远没有停息。这片古老的土地依然命运多舛，而其带来的影响也必将如涟漪般向世界扩散。在拉美，“大选年”中，左右翼激烈拉锯，民众求变心切，“黑马”乍现……

事实上，2018年，整个世界都有些焦虑。“躲进小楼成一统”的保护主义和“唯我独尊”的单边主义冲动，冲击着全球多边体系。面对和平赤字、发展赤字、治理赤字，面对如此百年未有之大变局，世界茫然彷徨。

所幸，希望在人间。

2018年，在世界的东方，中国迎来改革开放40周年。40年来的惊人成就让中国前进的步伐更加坚定，心态更加笃定。2018年，中国提出“一带一路”倡议五周年，越来越多国家开始体会到实实在在的好处。2018年，中国的“人类命运共同体”理念也越发深入人心，“天下为公”的中国情怀传递到世界的每个角落。随着中国人民在富起来强起来的征程中昂首阔步，随着中国越来越走近世界舞台的中央，世界在撕裂中看到了温暖的希望之光。

2018年，再见。2019年，祝福。

(责编：白宇)