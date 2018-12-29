2018国际十大新闻（寰宇·十大新闻）

世界深刻调整 中国稳健前行

世界面临百年未有之大变局，人类处于历史抉择关键时刻。

2018年，国际形势充满不确定性：逆经济全球化声音迭起，保护主义和单边主义冲击国际秩序；大国博弈日趋激烈；地区热点此起彼伏；各种挑战接踵而来。尽管当今世界霸权主义依然存在，全球治理格局依然不平衡，但推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展是人心所向。

把脉时代风云，领航发展之路，中国特色大国外交稳健前行。

2018年，国际舞台更见中国作为：高举扩大开放旗帜，维护多边主义规则；推动“一带一路”合作走深走实；引领世界大潮，推动完善全球治理体系……这一年，中国始终站在历史前进的大潮之巅，为全球治理贡献中国智慧。

道阻且长，行则将至。世界和平合作的潮流奔涌向前，中国发展振兴的大势不可阻挡，我们充满信心，充满希望！

1 四大主场外交彰显中国影响力，人类命运共同体理念深入人心

4月8日，博鳌亚洲论坛2018年年会在海南举行，为世界发展贡献亚洲智慧和亚洲方案。6月，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛举行，扩员后的首次峰会开启了该组织发展壮大的新征程。9月中非合作论坛北京峰会成为今年中国举办的规模最大、外国领导人出席最多的主场外交活动。11月首届中国国际进口博览会成为世界上第一个以进口为主题的大型国家级展会，是国际贸易发展史上一大创举。习近平主席出席四大主场外交活动，深入阐述“人类命运共同体”理念，宣布中国开启新一轮高水平对外开放的重大决策，为世界发展贡献中国智慧，增添正能量。

2 叙战场形势快速发展，政治进程现曙光

4月14日，美国、英国和法国以叙利亚涉嫌使用化学武器为由，在未获联合国授权情况下对叙发动军事打击。另一方面，俄罗斯同伊朗、土耳其等国就叙局势多次斡旋并加大在叙军事行动力度。12月18日，俄、土、伊三国外长与联合国叙利亚问题特使会晤，宣布将为协助启动叙宪法委员会工作作出努力。次日，美国政府宣布，随着打击极端组织“伊斯兰国”的战事取得成果，准备撤回驻叙美军。在国际社会有关方面共同努力下，政治解决叙利亚问题出现新的积极势头。

3 东北亚局势柳暗花明，中方作为赢得国际社会称赞

2018年上半年，习近平主席同朝鲜国务委员会委员长金正恩百日内3次会晤，开创中朝高层交往新历史。4月27日，金正恩和韩国总统文在寅在板门店举行会晤并签署《板门店宣言》。之后，朝韩领导人又两次会晤并签署《9月平壤共同宣言》。6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行两国在任领导人史上首次会晤。中国在朝鲜半岛形势转圜中发挥积极作用，赢得国际社会称赞。同时，中日、中韩关系取得新进展，中日两国领导人年内实现互访，推动中日关系重回正轨。

4 “美国优先”成“美国独行”，单边举动危害多边体系

5月8日，美国政府宣布退出伊朗核问题全面协议，随后重启对伊制裁。6月，美国退出联合国人权理事会。10月，美国又先后退出《维也纳外交关系公约》中涉及国际法院管辖问题的相关议定书和万国邮政联盟，并宣布将退出《中导条约》。美国还将继续减少承担联合国维和经费的份额。美国政府以“美国优先”推行单边主义外交政策，“退群”之举非但不能解决问题，反而损害了自身的国际信誉，也为全球治理蒙上阴影，对多边体系造成冲击。

5 美国挑起并不断升级对华经贸摩擦，保护主义威胁经济复苏

今年以来，美国采取单边主义措施，挑起贸易战，多次对中国输美产品加征关税，导致中美之间贸易摩擦和争端不断升级。中国为维护自身正当权益，进行了有理有利有节的斗争，坚守底线，争取共识，努力保持中美经贸关系稳定。同时，美国对欧盟、墨西哥、印度、加拿大、土耳其等国家和地区也频频挥舞关税大棒，贸易摩擦已成为当前全球经济面临的一大不确定因素。经济合作与发展组织11月发布报告指出，贸易保护主义引发的关税上升将拖累全球贸易和投资增长，导致全球经济下行风险增加。

6 全球极端天气频发，气候大会谋划应对

2018年全球多地极端天气频发。8月，印度遭遇百年来最严重洪灾，受影响人口超过540万；欧洲大部分地区春夏经历异常高温干旱，很多国家气温破历史极值；北极圈内的高温持续时间也创下纪录。专家认为极端天气增多无疑是气候变化的结果。12月在波兰召开的联合国气候变化大会上，近200个国家就下一步如何应对气候变化的行动细则达成一致，这标志着本届大会完成了对《巴黎协定》具体实施规则的谈判。

7 “帕克”号抵近探日，嫦娥四号开启探月新旅程

8月12日，美国宇航局发射“帕克太阳探测器”。该探测器将飞行7年后抵达太阳的日冕层，这将是人造航天器首次抵达恒星大气层。11月5日，“帕克”第一次抵达近日点，距离太阳表面1500万英里，成为目前最靠近太阳的航天器。中国嫦娥四号探测器12月8日成功发射，开启月球探测新旅程。嫦娥四号在经历地月转移、近月制动、环月飞行之后，最终将实现人类首次月球背面软着陆。探日、探月航天器的成功发射对人类走向深空、探索宇宙奥秘具有重大意义。

8 一带一路朋友圈不断扩大，开创国际合作新局面

9月7日，“一带一路”倡议迎来5周年。5年来，中国已与140多个国家和国际组织签署共建“一带一路”合作文件，“一带一路”沿线国家和地区覆盖全球超过60%的人口和全球1/3以上的贸易。截至2018年6月，我国与沿线国家货物贸易累计超过5万亿美元。共建“一带一路”正在成为中国参与全球开放合作、改善全球经济治理、促进全球共同发展繁荣、推动构建人类命运共同体的中国方案。

9 欧盟放行“脱欧”协议，欧洲一体化面临诸多挑战

11月25日，欧盟成员国领导人在特别峰会上正式通过此前与英国达成的“脱欧”协议。这是英国和欧盟“脱欧”谈判一年多来取得的关键性进展。但“脱欧”协议还需英国议会及欧盟其他各成员国分别批准才能生效，英国“脱欧”之路并非坦途。此外，难民问题依然困扰欧盟，各成员国围绕难民配额分配、责任分摊等问题争吵不断。难民大量涌入也导致民粹主义等极右翼思潮在欧洲抬头。欧洲一体化面临诸多严峻挑战。

10 G20峰会机制启动10周年，中方推动达成多边主义共识

11月30日至12月1日，二十国集团（G20）领导人第十三次峰会在阿根廷举行。今年是国际金融危机爆发和G20峰会机制启动10周年。在中方推动下，本次峰会就重大国际问题——包括维护多边贸易体制、应对气候变化等问题达成共识并通过领导人宣言。这次峰会的成功是坚持多边主义的胜利，再次表明中国主张和中国方案符合人心所向，顺应大势所趋。

图片说明：

图①：9月4日，中非合作论坛北京峰会圆桌会议在北京人民大会堂举行。

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图②：5月24日，叙利亚亲政府武装力量和平民返回大马士革南郊，政治解决叙利亚问题显现新前景。

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图③：12月26日，韩国和朝鲜代表在位于朝鲜开城市的板门站举行京义线和东海线铁路及公路连接工程动工仪式。

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图④：6月20日，联合国人权理事会在日内瓦召开会议，美国代表缺席。

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图⑤：7月19日，美国加征汽车关税激怒“自己人”，民众在国会山举牌抗议。

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图⑥：8月24日，在印度阿萨姆邦，人们在被洪水淹没的路上行进。

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图⑦：8月12日，美国宇航局发射“帕克太阳探测器”。

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图⑧：10月31日，“齐鲁号”欧亚班列驶向“一带一路”沿线城市。

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图⑨：2月18日，西班牙救援人员在利比亚以北的地中海海域将难民转移到救援船只上。

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图⑩：G20布宜诺斯艾利斯峰会媒体中心外景。

本报记者 王云松摄

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《 人民日报 》（ 2018年12月29日 03 版）

(责编：白宇)