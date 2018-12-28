《国际服务贸易理论前沿与政策变化》成果发布

人民网讯 12月27日，由中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学出版社主办的庆祝改革开放40年学术研讨会 ——《国际服务贸易理论前沿与政策变化》成果发布会在北京举行。

财经院国际经贸研究室主任、创新工程首席研究员赵瑾代表课题组介绍了该成果的研究背景、基本框架和主要内容。课题组成员南开大学国际经济研究所副教授张宇、财经院国际经贸研究室汤婧作了专题发言。商务部政研室副主任刘日红，管理世界杂志社副总编辑、国务院发展研究中心研究员来有为，国家发展和改革委员会对外经济研究所所长叶辅靖研究员，中国商务出版社社长、商务部中商智库董事长、国际贸易杂志社社长兼主编郭周明博士，中国国际经济交流中心信息部副部长王晓红教授，招商局资本、董事总经理贾峭羽，分别对课题研究成果作了评价，并提出了许多建设性意见。

随着信息技术的发展和国际分工的深化，服务可贸易性增强， GATS后服务贸易自由化，国际经贸出现了大量以服务为核心的新现象：（1）全球经济服务化的趋势明显，服务业成为全球就业机会的最大提供者。（2）生产国际化主体趋向服务全球化，服务业超越制造业成为跨国公司推动生产国际化的主体。（3）商品与服务国际化的主体由货物开始转向服务。（4）国际贸易交易主体将由以中间产品贸易为主转向以数字贸易为主，数字技术正在改变商业以及国际贸易方式。（5）未来国际贸易规则的重塑重在服务。

为顺应技术变革对当代国际贸易的影响，课题研究以实践-理论-政策变化为主线，从国际服务贸易新的实践出发，通过跟踪国内外学术研究的最新成果，旨在回答当代国际服务贸易发展的重大理论与现实问题。第一，“再工业化”不会改变人类社会发展进步的总趋势——服务型社会的未来。第二，服务贸易有利于创造就业，是促进经济增长的新动能。第三，扩大服务业对外开放，促进服务业与制造业的融合发展，以及货物贸易与服务贸易协调发展。第四，国际服务贸易的四种模式（跨境贸易、境外消费、商业存在、自然人移动）影响服务贸易规模与结构变化。第五，全球服务贸易发展的未来走势是消除服务业国内监管，推动服务贸易自由化。

这些理论前沿成果能促使我们重新认识服务在全球价值链中的作用，解放思想，以开放促创新，培育国际竞争新优势，继续发挥贸易在我国经济发展中的作用。

(责编：赵芮(实习生)、常红)