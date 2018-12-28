讲好中国故事 传播中华文化

人民网讯 12月27日，“文明中华2019新年公益联谊会暨文明中华乡村图书室创建活动启动仪式”在京启幕。

中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔表示：中国网文明中华频道成立以来，讲述中华文明故事，推动中华文化走向世界，让世界各国人民更加深入地了解中国，向世界展现文明、民主、开放、进步的大国形象，得到了国内外受众的广泛赞誉，在世界各国产生了积极影响，成为各国人民了解中国的重要渠道。

民政部原副部长李宝库认为，2019年，中国网文明中华频道公益中国频道将联合举行文明中华乡村行大型公益活动，对十城百村进行文化扶贫，体现了互联网时代文化扶贫的优势和特色。

中国网文明中华频道主编吴仕鹏指出，2019年，中国网文明中华频道将完善PC端及移动APP终端服务，致力于多层面讲述好中华文明故事、传播好文明中华声音。并将通过“文明中华乡村图书室”的创建，助力中华优秀传统文化在基层的推广和普及。继续开展“文明中华外宣系列活动”向世界全方位、多角度立体展现源远流长的中华文明，致力于提升中华文明的国际影响力。

中国网文明中华频道执行主编吴高表示：举行慈善捐助活动，旨在弘扬中华民族扶危济困的传统美德，增强全社会慈善意识，树立良好道德风尚，构建和谐社会。他呼吁，期望更多的企业家加入爱心行列，用实际行动继承和发扬中华民族传统美德，践行社会主义核心价值观。

活动同期启动了“文明中华乡村图书室创建活动”，倡导全民阅读，共建书香城市。中国网《文明中华》频道在中国国际文化传播中心和中国互联网新闻中心的指导下，携手企业捐建“十城百村《文明中华乡村图书室》”，将对“十城百村”实施文化扶贫，捐赠一千万元图书，创建100个文明中华乡村图书室。活动现场捐赠了第二批价值100万元图书。

此次活动将助力中华文明的国际交流与传播，以创造性的发展，激发全民文化创新的活力，树立中华民族文化自信，在继承中发展，在发展中弘扬，使中华民族最优质的文化基因深植于人们的思想和行动，以具有国际传播的思想价值和感召力让世界感受到更加立体、鲜活、充满历史底蕴又与时代同步的中华文化软实力和中华文化影响力。

(责编：罗冰倩(实习生)、常红)